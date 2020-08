Die Meldung, über eine durch polizeiliche Maßnahmen getötete Demonstrantin verbreitet sich in den Social-Media-Kanälen der “Querdenker” wie ein Lauffeuer. Als angeblicher Beleg dazu dient das relativ harte Vorgehen von mehreren Polizeibeamten bei der Festnahme einer Frau, welches von einem Umstehenden auf Video aufgenommen wurde.

Die Nachricht ist falsch. Niemand ist im Rahmen des langen Demo-Wochenendes zu Tode gekommen, so die Berliner Polizei. Auch der auf Telegram kursierende Vorwurf, Polizisten hätten die festgenommene Frau auf dem Weg zur Wache vergewaltigt wird seitens der Polizei als Versuch gewertet gezielt Fakenews zu verbreiten und so Einsatzkräfte zu diskreditieren.

Allerdings teilte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel mit, dass das Vorgehen der betreffenden Beamten bei der Festnahme der Frau intern untersucht wird. Auf dem Videoclip des Einsatzes sind zwei Schläge auf den Kopf der Frau zu sehen.

Ein anderes tausendhaft verbreitetes Foto zeigt einen auf den Boden liegenden Demonstranten am Sonntagnachmittag am Großen Stern. Der korpulente Mann sei bei seiner Ingewahrsamnahme bewusstlos geworden, “es wäre nicht klar, ob er überlebt hat”, heißt es in den internen Gruppen der “Corona-Rebellen”.

Auch das sind Fakenews. Tatsächlich wurde der Mann nach Tagesspiegel-Informationen in einem Krankenwagen der Berliner Feuerwehr behandelt. Er war jedoch zu keinem Zeitpunkt bewusstlos.

Polizeisprecherin Dierschke sagte dem Tagesspiegel, dass seit den Mittagsstunden die Telefone der Pressestelle der Polizei nicht mehr stillstehen.

Sowohl Pressevertreter als auch empörte “Corona-Rebellen” würden sich in großer Zahl melden, um den Gerüchten von gestorbenen Demonstranten nachzugehen. Einige der anrufenden “Querdenker” würden ihre Wut an der Pressestelle rauslassen, so Dierschke.