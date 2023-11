Antisemitismus Ampel und Union einigen sich nicht auf einen gemeinsamen Antrag

Den Ampel-Parteien und der Union ist es nicht gelungen, anlässlich der Debatte im Bundestag zum 9. November 1938, einen gemeinsamen Antrag zu formulieren. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, wirft SPD, Grünen und FDP vor, einen interfraktionellen Antrag zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland verschleppt zu haben. Die Unionsfraktion habe den Ampelfraktionen „frühzeitig signalisiert“, dass sie einen umfassenden Antrag zur Bekämpfung von Antisemitismus stellen wollten.

„Für uns war dabei immer klar, dass diese Themen – wie bisher üblich – im Schulterschluss der demokratischen Mitte behandelt werden sollten“, sagte Frei. Sie hätten der Ampel mitgeteilt, dass die CDU/CSU-Fraktion für „eine gemeinsame Initiative“ bereitstehe. Darauf hätten sie keine klare Antwort erhalten. Ein Entwurf des Ampel-Antrags sei erst am Dienstagnachmittag an die Union versendet worden. „Für ernsthafte Gespräche über einen gemeinsamen Text war dies viel zu spät.“

Am Donnerstag erinnert der Bundestag in einer Debatte an die historische Verantwortung Deutschlands. Vor 85 Jahren wurden während der Reichspogromnacht in ganz Deutschland Synagogen in Brand gesetzt, Jüdinnen und Juden ermordet und verhaftet.

Aus der Ampel gab es Unmut darüber, dass im Antrag der Unionsfraktion die Novemberpogrome nicht explizit erwähnt werden.

An diesem historischen Tag sollten wir uns in Demut üben und keine Parteipolitik betreiben. Irene Mihalic, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, kritisiert die Union.

Die Grünen warfen der Unionsfraktion vor, sich profilieren zu wollen. „Wir bedauern, dass die Union bei diesem bedeutenden Thema das bisher gemeinsam verfolgte interfraktionelle Vorgehen verlassen hat“, sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünenfraktion, Irene Mihalic, dem Tagesspiegel. Man solle sich „in Demut üben und keine Parteipolitik“ betreiben. Die Union habe „erkennbar kein Interesse, einen Konsens zu finden“.

Katja Mast, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, sagte dem Tagesspiegel: „Der Schutz jüdischen Lebens in Deutschland ist zu wichtig, als dass wir uns im Klein-Klein der Parteipolitik verlieren - gerade an einem Tag wie heute.“ Es sei gut, dass die Fachausschüsse die unterschiedlichen Anträge gründlich beraten würden. „Die Parteien der demokratischen Mitte eint unsere Haltung: nie wieder dürfen wir Antisemitismus in Deutschland dulden.“

Es gibt in den Anträgen von Regierung und Opposition jedoch gravierende Unterschiede. So fordert die Union zum Beispiel, nochmals die Sicherheitsmechanismen zu prüfen, die eine Terrorfinanzierung ausschließen sollen und „wo nötig zu schärfen“ und die Entwicklungszusammenarbeit bis dahin auszusetzen. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hatte jedoch erst am Dienstag erklärt, bereits eingeplante Zusagen in Höhe von 71 Millionen Euro für das Uno-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge wieder freizugeben. Hinzu kommen zusätzliche 20 Millionen Euro, die die Versorgung der im Gazastreifen vertriebenen Menschen gewährleisten und palästinensische Geflüchtete in Jordanien unterstützen soll.

Auch bei weiteren Details der rund 50 Antragspunkte unterscheiden sich die Positionen von Regierung und Opposition. So fordert die Union die Rücknahme der Vereinfachung der Staatsbürgerschaft. Zudem solle ein Gesetz vorgelegt werden, in dem geregelt wird, dass die Staatsbürgerschaft im Falle antisemitischer Straftaten verloren geht. Die Ampel lobt dagegen die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Damit werde von einer Einbürgerung ausgeschlossen, wer sich „antisemitisch, rassistisch oder in sonstiger Weise menschenverachtend betätigt“

Auch der Antisemitismusskandal und die Hamas-Sympathiebekundungen der Kunstausstellung Documenta soll dem Antrag der Union zufolge konsequent aufgearbeitet werden. Die Ampel-Parteien loben in ihrem Antrag dagegen die Arbeit der Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne).

Um einer Abstimmung und Streit bei der Debatte im Bundestag zu entgehen, wollen die Fraktionen nun offenbar beide Anträge nicht gegeneinander abstimmen, sondern beide in die Ausschüsse zur weiteren Beratung überweisen. In der Ampel hofft man, die beiden Anträge doch noch zusammenführen zu können.