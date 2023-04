Appell „Frieden Schaffen!“ an Kanzler Scholz Aufruf für Diplomatie im Ukraine-Krieg

Zahlreiche Sozialdemokraten und Gewerkschafter haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgerufen, sich stärker für die Vermittlung eines Waffenstillstandes im Ukraine-Krieg einzusetzen. Aus dem Krieg sei „ein blutiger Stellungskrieg geworden, bei dem es nur Verlierer gibt“, heißt es in einem am Samstag in der „Frankfurter Rundschau“ und der „Berliner Zeitung“ veröffentlichten Brief. Entscheidend sei, die Eskalation des Krieges zu stoppen.

Mit jedem Tag wachse die Gefahr der Ausweitung der Kampfhandlungen, heißt es in dem Aufruf, der den Angaben zufolge von rund 200 Menschen unterzeichnet wurde. Die Welt brauche Frieden: „Das Wichtigste ist, alles für einen schnellen Waffenstillstand zu tun, den russischen Angriffskrieg zu stoppen und den Weg zu Verhandlungen zu finden.“

Scholz und Macron sollen sich um Vermittlung bemühen

Bundeskanzler Scholz solle sich darum bemühen, zusammen mit Frankreich insbesondere Brasilien, China, Indien und Indonesien für eine Vermittlung zu gewinnen. Statt einer Dominanz des Militärs brauche es die „Sprache der Diplomatie und des Friedens“.

Der Aufruf „Frieden Schaffen!“ wurde den Angaben zufolge unter anderem von dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden Norbert-Walter Borjans, dem früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse sowie Ex-EU-Kommissar Günter Verheugen (beide SPD) unterzeichnet. Initiatoren sind der Sohn des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD), der Historiker Peter Brandt, der ehemalige DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann, der Bundesvorsitzende der Naturfreunde, Michael Müller, und Reiner Braun vom Internationalen Friedensbüro. (epd)

