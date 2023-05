ARD-Deutschlandtrend Union liegt trotz Verlusten weiter an der Spitze

Trotz Verlusten liegt die Union im ARD-„Deutschlandtrend“ weiterhin klar auf dem ersten Platz. In der neuen Umfrage kommt sie auf 28 Prozent, wie der WDR am Donnerstag in Köln mitteilte. Das sind demnach zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche; zugleich handelt es sich um den schlechtesten Wert für CDU und CSU seit Februar.

Der Abstand zur zweitplatzierten SPD bleibt aber groß: Die Sozialdemokraten liegen in der aktuellen Erhebung bei 18 Prozent (plus eins). Grüne und AfD kommen den Angaben zufolge unverändert auf je 16 Prozent. Die FDP legt einen Punkt zu auf acht Prozent, die Linke bleibt bei fünf Prozent.

Für den „Deutschlandtrend“ im Auftrag des ARD-„Morgenmagazins“ hatte das Meinungsforschungsunternehmen Infratest dimap am Dienstag und Mittwoch dieser Woche 1220 Wahlberechtigte befragt. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit plus/minus zwei bis drei Prozentpunkten angegeben. (AFP)