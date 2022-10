Atomkraftwerk Saporischschja AKW-Chef wurde offenbar von russischen Truppen entführt und festgenommen

Der Chef des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja, Ihor Muraschow, ist nach ukrainischen Angaben am Freitagnachmittag von einer „russischen Patrouille“ entführt und in der Südukraine festgenommen worden. Das teilte der Präsident der Betreibergesellschaft Enerhoatom, Petro Kotin, am Samstag mit.

Kotin zufolge stoppten die Russen das Fahrzeug des Akw-Generaldirektors, holten ihn aus dem Wagen und „fuhren ihn mit verbundenen Augen in eine unbekannte Richtung“. Muraschow „trägt die volle und alleinige Verantwortung für die nukleare Sicherheit“ der Anlage in Saporischschja, fügte der Energoatom-Chef hinzu.

Eine Erklärung von russischer Seite gab es zunächst nicht.

„Es gibt keine Erkenntnisse zu seinem Schicksal“, teilte Kotin im Nachrichtenkanal Telegram mit. Er warf Russland atomaren Terrorismus gegen das Management und gegen die Mitarbeiter des Kraftwerks vor. Muraschow, der die Hauptverantwortung für das sichere Funktionieren und die nukleare Sicherheit der Anlage trage, müsse sofort freigelassen werden.

Kotin forderte auch den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, auf, sich für Muraschows Freilassung einzusetzen. Die IAEA teilte am Samstagvormittag mit, dass sie die russischen Behörden kontaktiert und eine Aufklärung gefordert habe.

Die IAEA setzt sich für rasche weitere Gespräche über eine Waffenstillstandszone um das AKW ein. Der staatliche russische Atomkonzern Rosatom, der das Kraftwerk gemeinsam mit russischen Einheiten kontrolliert, ist nach Angaben seines Managements bereit, über technische Aspekte einer Schutzzone zu reden.

Russland hält das AKW seit Anfang März besetzt. Die Anlage geriet in den vergangenen Wochen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine immer wieder unter Beschuss, für den sich Moskau und Kiew gegenseitig verantwortlich machten. Der Beschuss sowie Kämpfe in der Nähe der Atomkraftwerks schüren die Angst vor einer Atomkatastrophe. (dpa, AFP)

