Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat einer Umfrage zufolge deutlich höhere Zustimmungswerte als Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Diese wird mittlerweile von nur noch 19 Prozent der Befragten für die am besten geeignete Kandidatin für den CDU-Vorsitz gehalten, wie eine Erhebung des Meinungsforschungsinstitutes Emnid für die Zeitung "Bild am Sonntag" ergab.

Video 00:24 Min. Günther verteidigt Merkel gegen Kritik von 'älteren Männern'

Vor einem Jahr war Kramp-Karrenbauer auf 33 Prozent gekommen. Dagegen erhöhte sich der Wert von Merz auf 31 (November 2018: 28) Prozent. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erreicht 14 (9) Prozent.

Merz, der wie Spahn 2018 Kramp-Karrenbauer im Rennen um den Parteivorsitz unterlegen war, hatte zuletzt mit Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Debatte über den Kurs der Partei losgetreten. Der "Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung" zufolge will Merz beim Parteitag Ende des Monats in Leipzig eine Programmrede mit Vorschlägen zur Erneuerung der CDU halten.

In einer anderen Befragung zeigte sich, dass die Wähler der Unionsparteien eine erfolgreiche Kanzlerkandidatur eher CSU-Chef Markus Söder als Kramp-Karrenbauer zutrauen. Auf Platz eins von sechs vorgegebenen Unionspolitikern kommt bei den Anhängern von CDU und CSU aber auch Friedrich Merz mit 26 Prozent, wie die Erhebung des Instituts Kantar für die Funke-Mediengruppe ergab.

Söder liegt mit 16 Prozent auf Platz zwei, Kramp-Karrenbauer mit 14 Prozent knapp dahinter. Es folgen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit je 13 Prozent sowie Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther mit acht Prozent.

Mehr zum Thema Dramatisch schlechte Umfragewerte Nur neun Prozent der Wähler halten AKK als CDU-Chefin für geeignet

In der Gesamtbevölkerung ergibt sich ein anderes Bild. Zwar liegt wieder Merz (23 Prozent) vorn, den zweiten Platz erreicht allerdings Spahn (10), dicht gefolgt von Kramp-Karrenbauer und Laschet (jeweils 9). Söder (8) rangiert nur auf dem vorletzten Platz vor Günther (4). (Reuters, dpa)