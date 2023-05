Auf Einladung des Bundeskanzlers Selenskyj kommt am 13. Mai nach Berlin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am 13. Mai Berlin besuchen. Das bestätigte die Berliner Polizei auf Anfrage. Näheres zu den geplanten Sicherheitsmaßnahmen konnte eine Sprecherin noch nicht nennen, die Vorbereitungen hätten begonnen. Zuerst hatte die „B.Z.“ über den Besuch berichtet.

Selenskyj soll voraussichtlich am militärischen Teil des Hauptstadtflughafens BER landen, so die Polizeisprecherin. Laut „B.Z.“ soll er im Hotel Ritz-Carlton einchecken. Wegen des Besuchs soll demnach rund um den Potsdamer Platz, wo das Hotel liegt, die höchste Sicherheitsstufe 1 gelten. Ein Polizeieinsatz mit Absperrungen, Personenkontrollen, Scharfschützen und Sprengstoffhunden sei geplant.

Am 14. Mai soll der ukrainische Präsdient dann mit militärischen Ehren durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) offiziell empfangen werden, danach stehe eine Pressekonferenz sowie ein Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Programm. Am Nachmittag soll er mit einem Helikopter nach Aachen fliegen, wo er mit dem Karlspreis geehrt wird. Danach soll es zurück in die Ukraine gehen. (Tsp)