Der russische Krieg gegen die Ukraine verschiebt die Prioritäten der Politik und verändert die Machtbalance in der EU. Das Europäische Parlament bläst zur Revolte gegen die ehrgeizigen Klimaziele der Kommission.

Die Auswirkungen des Pakets „Fit for 55“ auf die Portemonnaies der Bürger verfolgen viele nationale Regierungen schon lange mit Argwohn. Wer kann die Energiepreise noch bezahlen?

Tagesspiegel Background Energie & Klima Kohleausstieg, Klimawandel, Sektorkopplung: Das Briefing für den Energie- und Klimasektor. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Welche Folgen haben sie für Jobs und Löhne? Was Wählerinnen und Wähler über Klimapolitik denken, spüren Abgeordnete und Regierungen direkter als die Kommission.

Mit seinem Widerstand gegen die zusätzliche Belastung privater Haushalte durch „Fit for 55“ wird das Parlament vom Antreiber zum Bremser beim Klimaschutz. Und machtpolitisch vollzieht es einen Bündniswechsel.

Das Parlament verbündet sich mit den nationalen Regierungen

Die EU hat drei Machtzentren, die sich einigen müssen: die Kommission, das Parlament und den Europäischen Rat als Vertretung der Mitgliedstaaten.

In der Regel verfolgen Kommission und Parlamentsmehrheit das gemeinsame Ziel, mehr Macht nach Brüssel zu verlagern und die EU-Staaten zu einer progressiveren Politik zu drängen. Der Rat verteidigt den Einfluss der nationalen Regierungen und bremst. In der Klimapolitik verbünden sich nun aber Parlament und Rat gegen die Kommission.

Der Krieg hat den Streit um das Tempo beim Klimaschutz zugespitzt. Die Staaten der Erde sind weit davon entfernt, die vereinbarte Reduzierung der Schadstoffe zu erreichen. Das gilt auch für Europa, das mehr tut als die USA.

Doch große Verschmutzer wie China, Russland und arabische Ölstaaten machen zunichte, was westliche Volkswirtschaften an Fortschritt erreichen. Unter diesem Eindruck kämpften Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihr Vize Frans Timmermans 2021 für eine schnellere und höhere Bepreisung – nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für private Haushalte.

"Geldwesten" zeigten schon vor dem Krieg die soziale Sprengkraft

Die EU soll Vorbild sein. Klimaschutz, wirtschaftlicher Erfolg und ein auskömmlicher Alltag sind keine Gegensätze. Was sie im Paket „Fit for 55“ planten, ging schon damals vielen in der EU zu weit.

Vor dem Krieg hatte Klimaschutz Priorität: Greta Thunberg, schwedische Klimaaktivistin, 2020 vor dem Umweltrat des Europäischen... Foto: Olivier Matthys/AP/dpa

Protestbewegungen wie die „Gelbwesten“ in Frankreich zeigten die soziale Sprengkraft. Doch die Klimaschützer behielten die Oberhand, jedenfalls in der Kommission und den maßgeblichen Parlamentsausschüssen.

Als jedoch die Marktpreise für Energie im Herbst und Winter drastisch stiegen, begannen viele nationale Regierungen die EU-Strategie einer politisch gewollten, weiteren Verteuerung zu konterkarieren. Sie senkten die nationalen Steuersätze auf Energie, strichen Stromabgaben, verordneten teils sogar staatliche Obergrenzen für den Gaspreis.

Beim Jahreswechsel taten das bereits mehr als 20 der 27 EU-Mitglieder. Inzwischen hat auch Berlin einen Tankrabatt und andere Vergünstigungen beschlossen.

Mehr zum Ukraine-Krieg auf Tagesspiegel Plus:

Priorität hat nun die Verringerung der Abhängigkeit von Russland. Das kostet. Aus dem Vorrang für Klimaschutz ist ein Vorrang für sozialen Frieden geworden.

Diesen Stimmungsumschwung kann das Europäische Parlament nicht ignorieren. Die großen Parteifamilien von Mitte-Links bis Mitte-Rechts sind sich einig: Weitere Belastungen würden viele Bürger überfordern.

Im "Trilog" wird der Klimaschutz weiter zusammengestrichen

Sie rupfen nun „Fit for 55“ und nehmen, zum Beispiel, die mühsam erkämpfte Einbeziehung der Privathaushalte in den Emissionshandel wieder heraus. Im „Trilog“-Verfahren – der Einigung auf einen Kompromiss zwischen der Kommission, dem Parlament und dem Rat der nationalen Regierungen – wird weiter am Klimaschutz gestrichen werden.

Diese Entwicklung wird den Konflikt zwischen Klimaschützern und Sozialpolitikern verschärfen. Die Klimaschützer sind erbost, dass erst die Pandemie und nun der Krieg ihr Anliegen in den Hintergrund gedrängt hat, obwohl die Klimaberichte keine Besserung zeigen. Sie fordern eine Verschärfung der Ziele und Maßnahmen.

Auch in der EU sind die Wähler der entscheidende Faktor

Die meisten Regierungen in Europa haben sich für den Gegenkurs entschieden. Die Revolte des Parlaments gegen die Kommission ist eine Mahnung: Alle Macht geht vom Volk aus.

Es genügt nicht, eine mächtige Behörde wie die Kommission von der Notwendigkeit schärferen Klimaschutzes zu überzeugen. Die Wähler sind der entscheidende Faktor. Auch in der EU.