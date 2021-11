Nach dem bundesweiten Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr sind die Störungen nach Angaben der Telekom in allen betroffenen Gebieten behoben. "Es gab am frühen Morgen eine Störung", erklärte ein Telekom-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage. "Diese ist mittlerweile behoben." Die Analyse laufe, fügte er hinzu, ohne nähere Details zu nennen. Nach Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist die Telekom für die Notrufnummern zuständig.

Nach dem Ausfall der Notrufnummern waren am Morgen bereits aus mehreren Ländern Entwarnungen gemeldet worden. Die Störung war gegen 4.30 Uhr am Morgen bekannt gegeben worden, Entwarnung gab es teils erst um kurz vor 9.00 Uhr.

Um kurz nach sechs Uhr teilte die Berliner Polizei auf Twitter mit, die Notrufnummer 110 sei wieder erreichbar. Um kurz vor acht Uhr meldete die Feuerwehr auf Twitter, dass auch die 112 in Berlin wieder erreichbar sei.

Auch in Brandenburg sind 112 und 110 wieder erreichbar. "Wir können jetzt flächendeckend Entwarnung geben für Brandenburg", sagte die Sprecherin des Innenministeriums, Josefin Roggenbuck, am Donnerstag. Am frühen Mittwochmorgen seien die beiden Nummern von Feuerwehr und Polizei ausgefallen.

Die Nummer 110 war nach Angaben des Brandenburger Innenministeriums im Land recht schnell wieder erreichbar, während es bei der 112 im Nordosten noch vereinzelt Störungen gab. In den Landkreisen Oberhavel, Barnim und Uckermark waren sie zunächst noch nicht wieder erreichbar. Bewohnerinnen und Bewohner dieser Landkreise waren deshalb gebeten worden, sich bei Notfällen telefonisch unter 03334 30480 zu melden.

Ausfälle in mehreren Bundesländern

In NRW wurden seit etwa 7.00 Uhr offenbar keine Störungen mehr gemeldet. Ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei sagte auf Anfrage, eine entsprechende Mitteilung der Telekom werde aber noch verifiziert. Deshalb seien alle Kräfte des Nachtdienstes der Polizeibehörden vorerst weiter im Dienst. "Wir haben weiter alles an Präsenz, was wir haben, auf den Straßen." Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, sich während der Störung direkt bei den Polizeistellen vor Ort zu melden.

In mehreren Bundesländern fielen am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr aus. Warnmitteilungen gab es unter anderem auch aus Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Ursache blieb zunächst unbekannt.

Entwarnung gab es derweil aus Baden-Württemberg, wo die Notrufnummern 110 und 112 am Morgen größtenteils wieder erreichbar waren. Aus Niedersachsen wurde ebenfalls ein Ende der Störungen bei beiden Nummern gemeldet.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern war die 112 wieder erreichbar. Das teilte die Rettungsleitstelle gegen 6.00 Uhr mit. In den frühen Morgenstunden waren dort die Leitungen in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim sowie in der Stadt Schwerin ausgefallen.

In den Kreisen Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Plön in Schleswig-Holstein waren der Notruf 110 und 112 auch wieder telefonisch erreichbar. (dpa)