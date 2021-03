Das Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn (CDU) hat im vergangenen Jahr FFP2-Schutzmasken von der Burda GmbH gekauft. Das berichtet der "Spiegel" aus Unterlagen, die das Ministerium an den Bundestag schickte habe. Der Masken-Deal könnte demnach Interessenkonflikte bergen, weil der Ehemann von Minister Spahn, Daniel Funke, als Lobbyist und Büroleiter der Burda-Repräsentanz in Berlin arbeitet.

Dem Bericht zufolge ließ das Bundesgesundheitsministerium dem Gesundheitsausschuss am Donnerstag eine umfangreiche Liste mit Firmen zukommen, mit denen das Haus Verträge über die Lieferung von Schutzmasken geschlossen hat. Dort tauche die Burda GmbH auf. Sie habe laut der Aufstellung 570.000 FFP2-Masken an Spahns Ministerium geliefert.

Auf Nachfrage des "Spiegels" erklärte das Ministerium: "Der Vertrag mit der Burda GmbH ist nach Angebotseingang nach einem standardisierten Verfahren zu marktüblichen Preisen geschlossen und abgewickelt worden."

Ein Burda-Sprecher sagte dem Magazin: "Der Vorstand der Hubert Burda Media hat dem Gesundheitsministerium im April 2020 angeboten bei der Maskenbeschaffung zu helfen, als die Bundesregierung auf dringender Suche nach Schutzmarken war." Daniel Funke sei "zu keinem Zeitpunkt über die Transaktion informiert oder involviert" gewesen sein. Es sei auch keinerlei Provision gezahlt worden.

Kosten für die Masken 1:1 weitergereicht

Das Maskengeschäft ist nach Darstellung von Burda über eine Firma in Singapur zustande gekommen, an dem das Unternehmen eine zehnprozentige Beteiligung hält. Der Preis der Schutzmasken habe 1,73 Dollar pro Stück betragen. Die Masken seien dem Bundesgesundheitsministerium am 17.4.2020 in Shanghai übergeben, welches dann den Transport per Luftbrücke nach Deutschland übernommen habe.

Burda habe den Kaufpreis vorgestreckt, später habe das Ministerium den Preis von gut 909.000 Euro erstattet. "Hubert Burda Media hat die Kosten für die Masken 1:1 weitergereicht", erklärte der Sprecher gegenüber dem "Spiegel". Diese Stellungnahme habe Burda auch für Funke mit abgegeben, der auf eine Anfrage des Magazins nicht reagiert habe.