Vier Berliner Anwälte haben den belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko angezeigt. Die Juristen teilten mit, „im Namen und in Vollmacht von Folteropfern“ hätten sie Strafanzeige beim Generalbundesanwalt (GBA) in Karlsruhe erstattet - sowohl gegen Lukaschenko als auch gegen Sicherheitsbeamte seiner Regierung.

Die Anwälte Mark Lupschitz, Onur Özata, Roland Krause und Benedikt Lux teilten mit, sie seien von zehn Opfern dazu beauftragt worden. Ihnen lägen Hinweise zu mehr als 100 Fällen dokumentierter Folter durch Beamte in Belarus vor. Ihre Mandanten, von denen einige im deutschen Exil leben, stellten sich „vollumfänglich“ für Ermittlungen zur Verfügung. Lux ist auch Berliner Grünen-Abgeordneter.

„Alle Mandanten berichten von Festnahmen aus nichtigen Anlässen, Folter und Misshandlungen für die Tage ihrer Inhaftierung“, schreiben Anwälte in einer Erklärung. „Währenddessen wurden sie in viel zu engen Zellen oder Transportern eingesperrt und über mehrere Tage körperlich misshandelt, gedemütigt, bedroht, beleidigt und auf andere Weise entwürdigt.“

Im August vergangenen Jahres demonstrierten Oppositionelle gegen Lukaschenkos Regierung. Auslöser war die damalige Wahl - und Vorwürfe, Lukaschenko habe die ohnehin unfaire Abstimmung fälschen lassen. Der Amtsinhaber wurde mit 80 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger erklärt.

Bei Protesten gegen die Wahl und Lukaschenko wurden Tausende festgenommen worden, Hunderte wurden bei Auseinandersetzungen vor allem in der Hauptstadt Minsk verletzt. Die Opposition sieht die nach Litauen geflohene Swetlana Tichanowskaja als Wahlgewinnerin. Die weltweite Kritik saß Lukaschenko aus. Zahlreiche Oppositionelle flohen - wie ihre Mitstreiter in den Jahren zuvor - nach Litauen, Polen, Deutschland

Opfer berichten von schweren gesundheitlichen Folgen

In Minsk waren Demonstranten, das ist vielfach berichtet worden, durch "Prügelspaliere" gejagt worden. Dazu mussten einige stundenlang auf Knien verharren, von Schlägen, Nahrungs- und Schlafentzug war die Rede.

„Alle unserer Mandanten leiden unter schweren gesundheitlichen Folgen“, sagte Rechtsanwalt Özata dem Tagesspiegel. „Wir erwarten, dass der GBA seinen Befugnissen entsprechend nach dem Weltrechtsprinzip diese in Belarus begangenen Völkerrechtsverbrechen verfolgt.“

Özata sprach von teilweise „bestialischer Staatsfolter.“ Das Weltrechtsprinzip sieht vor, dass bestimmte Verbrechen auch dann verfolgt werden können, wenn die Tat in einem anderen Land stattfand und Täter sowie Opfer keine Bundesbürger sind.

Im Februar hatte das Oberlandesgericht Koblenz (OLG) einen Syrer zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt: Eyad A. hatte sich nach Überzeugung der Richter der Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht. Der Flüchtling war in Deutschland verhaftet worden, weil er als Agent eines syrischen Geheimdienstes erkannt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Dem OLG zufolge hatte A. dazu beigetragen, Demonstranten während des "Arabischen Frühlings" in ein Foltergefängnis zu bringen. Gegen einen weiteren Angeklagten aus Syrien läuft ein Prozess noch.

Sollte die deutsche Justiz tatsächlich gegen Funktionäre in Belarus ermitteln, wären diese in ihrer Reisefreiheit eingeschränkt. Theoretisch müssten die Verdächtigen in der Europäischen Union dann mit (vorläufigen) Festnahmen rechnen. Allerdings sind Spitzenpolitiker aus Minsk ohnehin in vielen Staaten von Einreisesperren betroffen. So hatten die EU und die USA 2020 Sanktionen gegen Belarus verhangen.