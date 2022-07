Österreichs Regierung will einen ans deutsche Netz angeschlossenen Gasspeicher noch in diesem Jahr anzapfen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer Montagsausgabe berichtet, geht es um den Gasspeicher in Haidach bei Salzburg, der bislang vor allem Bayerns Haushalte und Industrieunternehmen mit Gas versorgte. "Wir haben beschlossen, dass alle Gasspeicher auf österreichischem Staatsgebiet an unser Netz angeschlossen werden müssen", zitierte die Zeitung die österreichische Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler. "Dieser Beschluss ist rechtskräftig", sagte sie.

Sie erwarte, dass "ein erster Anschluss" an das österreichische Gasnetz "noch in diesem Jahr" erfolgen werde, sagte Gewessler der SZ. Die Gasspeicher in Österreich seien derzeit zu 50 Prozent gefüllt.

Österreich ist in hohem Maße abhängig von russischen Energieimporten und steht deshalb wie Deutschland angesichts ausbleibender Gaslieferungen stark unter Druck. Angesichts der gedrosselten russischen Gaslieferungen hatte Österreich bereits im Juni beschlossen, ein abgeschaltetes Kohlekraftwerk zu reaktivieren. Auch Importe über Terminals zur Anlandung von Flüssiggas an den deutschen Küsten werden erwogen.

Bereits vergangene Woche erklärte Österreichs Energieministerin im Interview mit dem „Tagesspiegel“, man könne die aktuelle Gas-Krise nur meistern, „wenn wir solidarisch sind“. Österreich sei auf Leitungskapazitäten angewiesen, „damit wir über andere Länder mit Gas versorgt werden“. Österreich habe dafür große Speicher, andere Länder wiederum gar keine, sie seien auf ihr Land angewiesen.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger reagierte unterdessen gelassen auf die Ankündigung Österreichs. "Wichtig ist, dass der Speicher jetzt endlich schnell gefüllt wird", sagte der Freie-Wähler-Chef dem „BR“

Für das Vorgehen des Nachbarlandes zeigte er Verständnis. "Wir sitzen aber ohnehin europaweit in einem Boot was die Gasversorgung betrifft und müssen uns gegenseitig unterstützen", erklärte er. (AFP/Tsp)