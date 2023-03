Britischer Monarch reiste mit ICE an Hamburg begrüßt King Charles mit Jubel – und Regen

Am dritten Tag ihres Deutschlandbesuchs sind der britische König Charles III. und seine Frau Camilla in Hamburg angekommen. Sie trafen am Freitag mit einem normalen ICE am Mittag pünktlich am Bahnhof Dammtor ein.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seine Frau Eva-Maria begrüßten das Königspaar sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender am Bahnhof Dammtor.

Am Südausgang des Dammtor-Bahnhofs besuchten die Royals das Denkmal „Kindertransport - der letzte Abschied“. Dort legten Queen Camilla, Eva-Maria Tschentscher und Elke Büdenbender nach einer kurzen Erläuterung von Initiatorin Lisa Bechner weiße Rosen nieder.

Die Skulpturengruppe stellt den Moment des Abschieds von zwei Kindern an einem Gleis dar, während eine junge Frau und vier weitere Kinder zurückbleiben. Das Denkmal erinnert an eine große Rettungsaktion vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs: Von Dezember 1938 bis August 1939 wurden mehr als zehntausend überwiegend jüdische Kinder per Zug und Schiff nach Großbritannien gebracht.

Zudem legte Charles gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier und Bürgermeister Tschentscher einen Kranz am Hamburger Mahnmal St. Nikolai nieder. Die ehemalige Hamburger Hauptkirche war während britischer und amerikanischer Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg zerstört worden.

Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs sprach im Beisein von Charles und seiner Gemahlin Camilla die „Versöhnungslitanei von Coventry“. Das Versöhnungsgebet entstand 1959 in der englischen Stadt. Coventry war im November 1940 von der deutschen Luftangriffe schwer bombardiert worden.

Die Ruine von St. Nikolai am Hamburger Hopfenmarkt ist als Mahnmal den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft zwischen 1933 und 1945 gewidmet. Der erhaltene 147 Meter hohe Turm diente bei den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg als Zielmarkierung für die britischen und amerikanischen Bomber. Im Jahr 1943 wurde die Kirche schwer beschädigt.

Nach dem Besuch des Denkmals fuhr das royale Paar zum Hamburger Rathausmarkt, wo es von zahlreichen Menschen mit Jubel begrüßt wurde. Viele royale Fans - zum Teil mit britischen Fähnchen ausgestattet - drängten sich vor dem Rathaus, um einen Blick auf das Paar zu erhaschen.

König Charles und Camilla nahmen sich ausgiebig Zeit zum Händeschütteln. Sie liefen die Absperrung entlang und begrüßten freundlich die Wartenden. Viele von ihnen nutzten die Gelegenheit für ein Handyfoto. Pünktlich zum Besuch auf dem Rathausmarkt hatte der Hamburger Regen aufgehört.

Im Rathaus will sich das Königspaar ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Am Nachmittag tauschen sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der König während einer Bootsfahrt im Hafen mit Unternehmern über grüne Energie und Hafenentwicklung in Hamburg aus. (dpa)

