Bundekanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl für eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA durch größeres deutsches Engagement in Sicherheitsfragen ausgesprochen. „Wir Deutsche und wir Europäer wissen, dass wir in dieser Partnerschaft im 21. Jahrhundert mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen“, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Berlin.

„Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter, aber es erwartet von uns - und zurecht - stärkere eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten“, sagte Merkel.

Bei der US-Präsidentenwahl hatte der demokratische Kandidat Biden am Samstag nach vier Tagen Stimmenauszählung eine sichere Mehrheit erreicht. Der amtierende Präsident Donald Trump will die Wahl nicht anerkennen und den Wahlausgang vor Gericht anfechten. Dazu äußerte Merkel sich nicht.

Biden bringe die Erfahrung aus Jahrzehnten in der Innen- wie der Außenpolitik mit, sagte Merkel. Er kenne Deutschland und Europa gut. „Ich erinnere mich gerne an gute Gespräche und Begegnungen mit ihm.“

Ebenso herzlich gratulierte Merkel Kamala Harris, der künftigen Vizepräsidentin. Als erste Frau in diesem Amt und als Kind zweier Einwanderer sei sie „für viele Menschen eine Inspiration, ein Beispiel für die Möglichkeiten Amerikas.“

Sie freue sich darauf, Harris kennenzulernen, fügte Merkel hinzu. Sie freue sich auf die künftige gemeinsame Zusammenarbeit. Sie wünschte beiden „Kraft, Erfolg und Gottes Segen.“

Die deutsche Einheit wäre ohne das Vertrauen gerade auch der Amerikaner nicht möglich gewesen, sagte Merkel mit Blick auf den Mauerfall am 9. November 1989: „Dafür werde ich immer dankbar sein.“ Die Deutschen hätten direkt erfahren, welche wichtige Rolle die Vereinigten Staaten von Amerika für die Freiheit und die Demokratie in der Welt spiele.

Die Freundschaft zwischen den USA und Deutschland habe sich über Jahrzehnte bewährt, sagte Merkel. Viele Menschen lebten diese deutsch-amerikanische Freundschaft, „das ist ein gemeinsamer Schatz“. Daran müsse immer gearbeitet werden.

Die Kanzlerin hatte Biden und Vizepräsidentin Harris bereits am Samstag per Twitter gratuliert und ihre Freude auf die künftige Zusammenarbeit ausgedrückt. (dpa, epd)