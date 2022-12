Keine Wende bei der Verkehrsplanung? Neubau-Stopp für Autobahnen nicht in Sicht

Es war eines der zentralen Ziele für die Grünen in der Ampel-Koalition: endlich Deutschlands Verkehrsplanung ändern. Das Autobahnnetz sollte nicht immer weiter wachsen, stattdessen der Fokus künftig auf dem Ausbau der Schiene liegen. Im Koalitionsvertrag heißt es dann auch, man wolle „erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investieren“. Bei Autobahnen und Bundesstraßen soll „der Fokus auf Erhalt und Sanierung“ liegen – insbesondere von maroden Brücken.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden