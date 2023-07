Carola Rackete im Interview „Die Grünen vertreten eine neoliberale Wirtschaftspolitik“

Frau Rackete, auf die Frage, ob Sie sich vorstellen können, in die Politik zu gehen, haben Sie 2019 geantwortet: „Nein, das liegt mir persönlich nicht.“ Was ist seitdem passiert?

Ich habe die politische Situation in Deutschland neu bewertet. Die Bewegung für Klimagerechtigkeit, deren Teil ich bin, sehe ich als sehr stark. Was uns aber fehlt, ist eine starke parlamentarische linke Kraft.