CDU-Chef Friedrich Merz im Interview „Unsere Türen stehen für Angela Merkel jederzeit offen“

Herr Merz, wofür steht die CDU im Jahr 2024, wird man das nach dem Programm-Parteitag wirklich wissen?

Die CDU ist jetzt wieder klar positioniert. Wir sind eine liberale, christlich-soziale und konservative Partei.

Sie benennen die drei traditionellen Wurzeln der Volkspartei CDU. Wo aber unterscheidet sie sich klar von der Konkurrenz?

Das fängt beim Menschenbild an. Dass wir vom Individuum ausgehen und nicht vom Kollektiv, das unterscheidet uns fundamental von den Sozialdemokraten und vielen Grünen. In der Klimapolitik etwa hantieren wir nicht mit Verboten, sondern arbeiten mit vernünftigen Anreizen und marktwirtschaftlichen Instrumenten.

Zum neuen konservativen Part gehört die Leitkultur. Sie sagen dem politischen Islam den Kampf an. Wie soll der Balanceakt gelingen, moderate Muslime nicht zu verprellen, die Sie ja sicher auch nicht in Kollektivhaftung nehmen wollen?

Weil das ein Balanceakt ist, haben wir auch lange um die Formulierung gerungen. Die Ereignisse in Hamburg und anderswo zeigen aber auch sehr deutlich, dass eine Abgrenzung notwendig ist, etwa gegenüber denjenigen, die aus Deutschland einen Kalifatstaat machen wollen. Es ist doch auch im Sinne der moderaten Muslime, die Freiheit und Rechtsstaatlichkeit schätzen, dass dieser Teil des Islams nicht zu Deutschland gehört.

Wir müssen viel genauer hinschauen, wie und wo solch radikales Denken entsteht. Ein Beispiel: Frau Faeser muss endlich das sogenannte „Islamische Zentrum“ in Hamburg schließen, das eine Brutstätte dieses radikalen Gedankenguts ist.

Zur Person Friedrich Merz, 68, ist seit 2022 CDU-Parteivorsitzender und Fraktionschef der CDU/CSU im Bundestag. Der studierte Jurist trat als Gymnasiast in die Junge Union ein und war 1994 erstmals Bundestagsabgeordneter. Von 2000 bis 2002 war er schon einmal Unions-Fraktionsvorsitzender, bevor ihn Angela Merkel ablöste und er sich zunächst aus der Politik zurückzog. Nach Jahren als Anwalt und in der privaten Wirtschaft, unter anderem als Aufsichtsratsvorsitzender der weltgrößten Investmentgesellschaft Blackrock, scheiterte er 2018 und 2021 bei der Wahl um den CDU-Parteivorsitz. Friedrich Merz © Tagesspiegel/Lydia Hesse

Die konservativere CDU scheint Altkanzlerin Angela Merkel weniger zu gefallen – sie kommt nicht zum Parteitag. Erleben Sie das als Bruch mit der Vergangenheit?

Unsere Türen stehen für Angela Merkel jederzeit offen. Auch zum Parteitag haben wir sie selbstverständlich eingeladen, aber sie hat abgesagt. Das akzeptieren wir natürlich. Die CDU hat die Bundesrepublik Deutschland mehr als 50 von 75 Jahren gut regiert. Keine andere Partei hat unsere Geschichte von Wohlstand und Frieden in Freiheit so geprägt. In dieser Tradition stehen wir, und zu dieser Geschichte wird immer auch Angela Merkel gehören.

Der Parteitag wählt einen neuen Vorstand. Wird indirekt auch über den Kanzlerkandidaten abgestimmt?

Es bleibt bei der Vereinbarung, dass CDU und CSU den Unionskandidaten nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland gemeinsam bestimmen.

Aber würden Sie denn wollen? Könnten Sie Kanzler, Herr Merz?

Ich bin erst der zehnte Parteivorsitzende der CDU. Und das waren immer auch diejenigen, die von Seiten der Partei für fähig gehalten wurden, dieses Amt anzustreben und ausüben zu können – und es sich natürlich auch selbst zutrauten.

Das gilt auch für Sie?

Das galt und gilt ausnahmslos für alle Parteivorsitzenden der CDU. Mit diesem Selbstverständnis wählt die Partei ihre Vorsitzenden.

Eine erfolgreiche Kanzlerkandidatur wäre die Krönung eines Comebacks, das viele über Jahre gar nicht auf dem Schirm hatten. Haben Sie schon vor Ihrer ersten Bewerbung um den Parteivorsitz 2018 daran gedacht?

Ich beschäftige mich immer nur mit meiner aktuellen Aufgabe. Das galt und gilt auch für die Zeit nach meiner Wahl: Wir mussten erst die Bundestagsfraktion oppositionsfähig und dann die CDU wieder regierungsfähig machen – das ist uns, wie ich finde, beides ganz gut gelungen. Mit der Frage, die Sie offenbar mehr interessiert als uns, beschäftigen wir uns im Herbst. Wenn die Bundestagswahl regulär stattfindet, ist dann noch ein Jahr Zeit.

Apropos „regulär“: Halten Sie eine vorgezogene Neuwahl noch für möglich?

Neuwahlen sind beim Zustand der Bundesregierung nicht ausgeschlossen.

Weil es auch schnell gehen könnte, sind K-Fragen vielleicht nicht so abwegig. Was sagen Sie Demoskopen, die Ihnen wenig Zugkraft in der jüngeren oder weiblichen Wählerschaft zuschreiben? Oder zu der Umfrage, die die NRW-CDU von Hendrik Wüst bei 38 Prozent sieht, während die Bundespartei bei etwa 30 Prozent verharrt?

Die Regierung in Düsseldorf arbeitet gut, die in Kiel auch, ebenso die in Wiesbaden. In diesen Ländern legen wir zu. Im Bund sieht uns das Meinungsforschungsinstitut Allensbach bei 32,5 Prozent. Zeitweise sind wir so stark wie die drei Regierungsparteien zusammen.

Ganz unabhängig von der Personalfrage: Wie viel Respekt flößt Ihnen die Aussicht ein, mit Ihrer Partei in dieser Weltlage wieder Regierungsverantwortung zu tragen?

Ich weiß, was auf uns zukommt, wenn wir die nächste Regierung stellen.

Sie könnten es mit Donald Trump zu tun haben. Welche Strategie empfehlen Sie?

Wir sollten jetzt handeln, statt auf Trumps mögliche Wahl zu starren wie das Kaninchen auf die Schlange. Erst recht sollten wir nicht in Schockstarre verfallen, falls er tatsächlich gewählt würde.

Hängt nicht das Schicksal der Ukraine an dieser Wahl? Befürchten Sie, der Krieg könnte schon verloren sein, wenn die Union an die Regierung kommen sollte?

Ich sehe die Lage in der Ukraine mit größter Besorgnis. Was sich schon heute in der Rückschau sagen lässt, könnte eines Tages noch drastischer formuliert werden müssen: Wir haben zu spät und zu wenig geholfen. Es bleibt dabei: Wir müssen mehr tun.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron äußert sich ähnlich besorgt. Wie würde eine unionsgeführte Regierung antworten und Europas Sicherheit gewährleisten?

Unser Grundsatzprogramm fordert einen europäischen Nuklearschirm – nicht in Konkurrenz, sondern in Ergänzung zur nuklearen Teilhabe der Nato. Ich hätte dabei gern die Briten mit am Tisch. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass die Amerikaner nicht mehr im bisherigen Umfang Europas Sicherheit garantieren. Joe Biden würde es uns freundlicher sagen als Trump, aber mit demselben Ergebnis. Die USA werden nicht dauerhaft zwei Drittel des Nato-Budgets stemmen, während wir Europäer noch nicht einmal ein Viertel des Nato-Budgets aufbringen.

Macron erwartet auch eine Antwort auf seinen Vorschlag, die hohen Kosten für Sicherheit und Verteidigung über EU-Gemeinschaftsschulden zu finanzieren.

Nicht alle seine Vorschläge finden unsere Zustimmung. Aber das Mindeste wäre eine kraftvolle und überzeugende Rede zu Europa auch aus Deutschland. In Frankreich herrscht der Eindruck vor, dass Berlin auf Vorschläge aus Paris schlicht gar nicht antwortet.

Friedrich Merz im Tagesspiegel-Interview. © Tagesspiegel/Lydia Hesse

Aber Sicherheit kostet Geld. Sagt uns die Union vor oder nach der Wahl, dass die Schuldenbremse reformiert werden muss?

Wir werden nach der Bundestagswahl einen Kassensturz machen. Dann werden wir Prioritäten setzen und schauen müssen, wo wir einsparen oder effizienter werden können. Es wird ein Gesamtpaket sein, bei dem wir keine Einsparung ausschließen dürfen.

Wenn Sie nichts ausschließen, hört sich das an, als hätten die Argumente der CDU-Ministerpräsidenten Eindruck hinterlassen.

Die vor uns stehenden Aufgaben sind gewaltig, das stimmt. Aber alle, die jetzt die Schuldenbremse aufheben wollen, sollten bedenken, dass es ohne den Deutschen Bundestag nicht geht. Und dort sehe ich dafür derzeit keine Mehrheit, auch die Position der CDU/CSU-Fraktion ist klar.

Nicht nur das hört sich für Regierung und Gesellschaft potenziell konfliktreich an.

Ich weiß um die große Verantwortung, dass die nächste Bundesregierung wirklich liefern muss. Das ist vielleicht die letzte Chance der politischen Mitte. Sie muss beweisen, dass sie die Probleme lösen kann.

Was würden Sie denn zuerst liefern oder ändern?

Das Wichtigste ist, dass eine Regierung wieder Geschlossenheit zeigt und Beschlüsse fasst, die nicht zerredet werden und zerrupft im Ziel ankommen. Wir werden ein Sofortprogramm für die Wirtschaft brauchen, um die Stimmung in den Unternehmen zu heben. Wir sind psychologisch vermutlich in schlechterer Verfassung als die Wirtschaft selbst.

Jetzt hören Sie sich ja an wie Olaf Scholz. Der erzählt auch von den Gründen für wirtschaftliche Zuversicht, die es aus seiner Sicht gibt.

Olaf Scholz nimmt viele Probleme gar nicht mehr wahr. Ja, wir haben eine starke Volkswirtschaft. Wir haben aber eben auch erkennbare Schwächen, die der Bundeskanzler einfach ausblendet, zum Beispiel einen Kapitalabfluss in nie dagewesener Größenordnung.

Die Stimmung im Land dürfte stark auch von den AfD-Ergebnissen bei der Europawahl und in den Ostländern abhängen. Was will die CDU erreichen?

Wir wollen immer auf Platz eins. Ich glaube an die Chance auch in Ostdeutschland. Die neuen Erkenntnisse über die AfD-Verbindungen nach Russland und China dürften vielen Wählerinnen und Wählern gezeigt haben, was und wer da eigentlich zur Wahl steht. Unser Anspruch bei der Europawahl muss sein 30 Prozent plus X und bei den Wahlen im Osten 25 Prozent plus X.

Dass Ihre Partei die Zusammenarbeit mit der Linken des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ausschließt, könnte dort wieder Unregierbarkeit bedeuten. Dabei kooperiert CDU-Landeschef Mario Voigt etwa beim Haushalt schon jetzt mit Ramelows Minderheitsregierung. Wäre es nicht an der Zeit, sich ehrlich zu machen?

Ehrlich machen wir uns jeden Tag. Es sollte in Thüringen vielleicht einmal wieder eine gewählte Regierung geben, die über eine Mehrheit im Parlament verfügt. Dafür kann man nur werben – über alles andere entscheiden die Wähler.

„Sie hält Reden für ihr Social-Media-Publikum“, meint Friedrich Merz über Sahra Wagenknecht. © imago/HMB-Media/IMAGO/Uwe Koch

Könnte das Bündnis Sahra Wagenknecht im Osten der Republik zur Koalitionsoption werden? Haben Sie Kontakt?

Warum sollte ich? Sie segelt ins Plenum, hält eine Rede und rauscht wieder ab, ehe der nächste Redner angefangen hat. Weder glaube ich, dass ihre Partei eine relevante Größe erreichen wird, noch dass sie Interesse an parlamentarischer Arbeit hat. Sie hält Reden für ihr Social-Media-Publikum.

Wenn die Landtagswahlen gut laufen für die CDU, spräche viel für den Kandidaten Merz. Es zeichnet sich ab, dass die SPD Sie als kaltherzigen Rentenkürzer und im Gegensatz zu Scholz als unbesonnenen Politiker darzustellen versucht, mit dem Deutschland sich vielleicht schon im Krieg befände. Wird das zum Problem für Sie?

Ich werde auf dem Parteitag darauf hinweisen, dass die CDU historisch in den großen Linien ihrer Außenpolitik immer auf der richtigen Seite stand. Helmut Schmidt ist nicht an uns gescheitert, sondern an seiner SPD.

Wir haben die Nachrüstung dann durchgesetzt, die zum Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges beigetragen hat. Die CDU hält auch bei Gegenwind Kurs. Natürlich haben auch wir später Fehler in der Russlandpolitik gemacht. Aber anders als große Teile der SPD haben wir sie korrigiert.

Beziehungsstatus: Es ist kompliziert. Friedrich Merz und Markus Söder auf dem CSU-Parteitag im Herbst 2023. © dpa/Peter Kneffel

Sind Sie im Gegensatz zu CSU-Chef Markus Söder, der kürzlich von einer Koalition mit der SPD als Juniorpartnerin träumte, gar ein Schwarz-Grüner? Im Bundestag scheinen Sie sich immer viel mehr über die Sozialdemokraten aufregen zu müssen.

Wir regen uns nicht auf, wir setzen uns mit der Regierung auseinander, und zwar mit allen Teilen. Wir schauen auch nicht auf potentielle Koalitionspartner, sondern kämpfen allein für uns.

Ihre Beobachtung im Bundestag ist allerdings in einer Hinsicht richtig. Die perfiden Versuche, uns mit dem Attribut „rechts“ gemeinsam mit der AfD zu attackieren, kommen nur von der SPD. Die Grünen agieren in dieser Hinsicht sehr viel verantwortungsbewusster. Bei den Sozialdemokraten fallen alle Hemmungen, je näher der Wahltermin rückt. Auf Norderney hat sich neulich die SPD-Spitze getroffen und den „Kampf gegen rechts“ zur Hauptaufgabe erklärt und die CDU natürlich gleich mitgemeint. Das widerspricht einer Verabredung, die ich mit den SPD-Vorsitzenden hatte – wir wollten eigentlich im Kampf gegen den Rechtsextremismus zusammenstehen.

Als Kanzler oder Minister müssten Sie noch mehr Zeit in Berlin verbringen. Könnten Sie das aushalten, wo Sie doch bekanntlich nicht so viel von Kreuzberg halten?

Ich bin gern in Berlin. Aber für mich ist Berlin vor allem Arbeitsort. Wenn ich dann mal ein bisschen mehr Zeit habe, gehe ich gern ins Konzert oder in die nähere Umgebung zum Radfahren. Natürlich fasziniert mich auch die Geschichte: Berlin ist kompliziert, die Stadt war lange geteilt und ist erst sehr langsam nach 1989 wieder zusammengewachsen, aber noch nicht wirklich zu einem großen Ganzen. Ich habe meine Wurzeln, meine Familie und die meisten meiner Freunde im Sauerland, da bin ich zu Hause.