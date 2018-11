CDU-Politiker Friedrich Merz hat die AfD in einem Radiointerview scharf angegriffen. "Eine Partei, die offen nationalsozialistisch ist und mit antisemitischen Untertönen auffällt", sei kein Partner, sagte er am Montag im öffentlich-rechtlichen Radiosender WDR 5. Es dürfe keinen Zweifel geben, dass die CDU eine Partei der Mitte ist, so Merz weiter. "Eine scharfe Abgrenzung nach rechts gehört für mich dazu." Gleichzeitig schließe er eine Zusammenarbeit mit der Linken in der gegenwärtigen Verfassung "absolut und vollkommen" aus. Die CDU habe in erheblichem Umfang Wähler an die AfD verloren, es sei der Auftrag, diese zurückzugewinnen.

Mit lobenden Worten äußerte sich Merz hingegen zuletzt zu den Grünen. Die Grünen von heute seien "sehr bürgerlich, sehr offen, sehr liberal und sicherlich auch partnerfähig", sagte Merz der "Bild am Sonntag".

Parteitag im Dezember entscheidet um Merkel-Nachfolge

Merz hatte vor wenigen Wochen angekündigt, für den Parteivorsitz der CDU zu kandidieren, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Verzicht erklärt hatte. Neben Merz bewerben sich als aussichtsreiche Kandidaten noch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn um die Nachfolge von Merkel an der Parteispitze. Als letzter der drei wurde am Freitagabend Spahn von seinem CDU-Heimatverband im nordrhein-westfälischen Kreis Borken offiziell nominiert.

Die Kandidaten für den CDU-Vorsitz werden sich der CDU-Basis in den kommenden Wochen zunächst auf acht Regionalkonferenzen der Parteibasis vorstellen. Auf dem CDU-Bundesparteitag vom 6. bis zum 8. Dezember in Hamburg entscheiden dann die Delegierten über die Nachfolge von Merkel, die nach 18 Jahren auf eine neue Kandidatur als CDU-Chefin verzichtet.