Chancen der Digitalisierung BA-Chefin erwartet höhere Arbeitslosigkeit als bisher erwartet

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird nach Angaben von Arbeitsagenturchefin Andrea Nahles in diesem Jahr höher ausfallen als noch vor ein paar Monaten erwartet. „Wer jetzt arbeitslos wird, hat es schwerer, einen Job zu finden, als noch vor einem halben Jahr“, sagte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA) in der aktuellen Ausgabe der „Zeit“. Seit einiger Zeit würden Unternehmen bereits weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen.

Nahles hat sich vorgenommen, Europas größte Sozialbehörde digitaler zu machen – stößt dabei aber an Grenzen: „Hier stehen uns gesetzliche Vorgaben oft im Weg“, sagte sie der „Zeit“. So gebe es noch immer keine öffentliche Cloud.

Auch dürften die Arbeitsagenturen die Kundinnen und Kunden nicht anhand ihrer Sozialversicherungsnummer oder ihrer Steuer-ID identifizieren. „Wenn Kunden unsere App nutzen wollen, müssen sie dafür persönlich vorbeikommen und sich ausweisen.“

Die BA-Chefin sieht in der Automatisierung keine Bedrohung, sondern eine Chance für Geringqualifizierte: „Geringqualifizierte werden dank neuer Technologien künftig auch anspruchsvollere Jobs übernehmen können“, sagte sie und nannte als Beispiel die Solarindustrie. „Da haben Angestellte eine VR-Brille auf, die ihnen zeigt, welche Handgriffe sie machen müssen. Das ersetzt auf Dauer keine gut qualifizierten Handwerker, aber es zeigt, welches Potenzial die neuen Techniken haben.“ (AFP)