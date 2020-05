Bei all dem gibt es aber eine Art Infektions-„Notbremse“. Wie genau das vor sich gehen soll, können und müssen die Länder unabhängig voneinander entscheiden.

Im Prinzip geht es um eine Obergrenze für Neuinfektionen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nennt sie eine „Notbremse“ für den Fall, dass die Infektionen in Teilen Deutschlands wieder aufflammen. Im Ergebnis bedeutet sie: Die Länder sollen sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird. Mit Hilfe eines „konsequenten Beschränkungskonzeptes“ muss dann dafür gesorgt werden, dass die Zahl wieder sinkt. Lokal können alle Einschränkungen wieder eingeführt werden, die gerade aufgehoben oder gelockert wurden: Schulen und Kitas geschlossen, Restaurants und Cafés wieder dicht gemacht. Damit sollen Hotspots verhindert werden, aus denen heraus sich das Virus dann in größere Räume verteilt. Derzeit liegt der Bundesschnitt bei zwölf Infektionen je 100.000 Einwohner (die aktuelle Situation in den Landkreisen sehen Sie hier auf unserer interaktiven Karte). In der Schalte hatte es laut dpa-Informationen heftige Diskussionen über diesen Punkt gegeben, weil vor allem die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen diese Obergrenze nicht akzeptieren wollten. Am Ende habe sich aber Kanzlerin Merkel mit ihrem Vorschlag durchgesetzt, hieß es.