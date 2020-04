US-Präsident Donald Trump hat sich gegen Vorwürfe von Opposition und Medien gewehrt, frühe Warnungen vor dem Coronavirus ignoriert zu haben. Er verstehe nicht, warum die Medien und die US-Demokraten ihn dann so heftig für die Einführung eines Einreiseverbots aus China kritisiert hätten, schrieb Trump am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter und fügte hinzu: „Korrupte Medien!“.

Ranghohe Berater des Präsidenten hatten Medienberichten zufolge bereits Ende Januar vor einer Coronavirus-Pandemie gewarnt, in deren Folge Hunderttausende Amerikaner ums Leben kommen könnten. Trump selbst beteuerte noch bis Anfang März öffentlich, das Virus sei für die USA kein Grund zur Sorge.



Die „New York Times“ hatte zuletzt am Samstag über Trumps Vorgehen in der Anfangsphase der Corona-Krise berichtet und kritisiert, der Präsident habe „das Ausmaß des Risikos nur langsam zur Kenntnis genommen“ und nicht rechtzeitig reagiert. Stattdessen habe er sich darauf konzentriert, die Wirtschaft zu schützen und Warnungen zurückzuweisen.

Fauci spricht von „Menge Widerstand“ gegen Runterfahren der USA

Diese Kritik am Präsidenten teilt auch dessen oberster Experte für Fragen zur Coronavirus-Pandemie, Anthony Fauci. Fauci, der Chef des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, äußerte sich am Sonntagabend beim Sender CNN und beantwortete Fragen von Moderator Jake Tapper.

Als Tapper Fauci zum Bericht der „New York Times“ befragt, wonach er und weitere Berater Trumps bereits im Februar zu Kontaktbeschränkungen geraten hätten, antwortet Fauci: „Wir bewerten das allein aus der medizinischer Sicht. Wir geben eine Empfehlung ab. Oft wird diese Empfehlung angenommen, manchmal nicht. Aber es ist, wie es ist. Wir stehen nun mal dort, wo wir jetzt stehen.“

Tapper fragt weiter, ob nicht Todesfälle hätten verhindert werden können, wenn die Richtlinien zu Kontaktbeschränkungen bereits im Februar und nicht erst Mitte März verkündet worden wären.

Fauci sagt zunächst, es sei schwierig, das zu beurteilen in der Rückschau, die Entscheidungen seien sehr kompliziert.

Dann sagt er aber ganz klar: „Wenn wir direkt von Beginn an alles runtergefahren hätten, dann wäre es nun alles etwas anders. Aber es gab damals eine Menge Widerstand gegen einen solchen Schritt.“

Trump sieht die USA bereits auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Krise und ist sicher, dass die Fallzahlen nun sinken. „Ich bin ziemlich sicher, dass wir auf dem Gipfel des Hügels sind. Und jetzt gehen wir herunter. In einigen Fällen haben wir diesen Prozess schon begonnen“, sagte er am Donnerstag.

Trump will die USA rasch wieder zur Normalität zurückbringen. Bei der Wahl des richtigen Zeitpunkts steht er nach eigenem bekunden „vor der mit Abstand größten Entscheidung meines Lebens“. Er wolle sich dafür „mit den klügsten Menschen“ abstimmen und „hoffe bei Gott, dass es die richtige Entscheidung sein wird.“

Trump Tochter Ivanka empfiehlt Schutzmasken

US-Präsidententochter Ivanka Trump wirbt derweil in der Corona-Pandemie für das Tragen von Schutzmasken. Die 38-Jährige verbreitete am Sonntagabend auf Twitter ein Foto, das sie und ihre acht Jahre alte Tochter Arabella jeweils mit einem Mund-Nasen-Schutz zeigt. Die Masken hätten die beiden selbst gemacht, twitterte Trump. „Sie können online Anleitungen finden, wie man Masken macht“, schrieb sie weiter und rief ihre Anhänger dazu auf, den Empfehlungen der US-Gesundheitsbehörde CDC zu folgen.



Die CDC hatte am vergangenen Wochenende empfohlen, zur Eindämmung der Corona-Pandemie in der Öffentlichkeit Stoffmasken zu tragen, die Mund und Nase abdeckten. Die Empfehlung gilt demnach besonders für Gebiete, in denen es bereits viele Infektionen gibt. Im Internet und den US-Medien gab es umgehend viele Anleitungen zum Basteln von Masken. Die Schutzwirkung der improvisierten Stoffmasken ist indes umstritten.

Ivanka ist nicht die erste Frau in der Familie des US-Präsidenten, die sich für das Tragen von Masken stark macht. Zuvor hatte bereits First Lady Melania Trump über Twitter mit einem Maskenfoto für den Schutz geworben. Präsident Donald Trump hatte zuvor angegeben, selbst keine Maske tragen zu wollen. (dpa, Tsp)