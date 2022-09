Das Ende des Höhenflugs Die Grünen machen Habeck angreifbar

Kurz begrüßt Robert Habeck die Bundestagspräsidentin und die Abgeordneten, dann geht der Vizekanzler ohne Umschweife in die Attacke. Der „Sound der Selbstkritiklosigkeit“ erfordere eine Antwort, sagt der Grünen-Politiker am Donnerstag in der Bundestagsdebatte und knöpft sich die Union vor. „Wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben“, sagt er in Richtung von Oppositionsführer Friedrich Merz. CDU und CSU seien verantwortlich für „16 Jahre energiepolitisches Versagen.“ In der aktuellen Krise höre er von den Konservativen nur „Oppositionsgeklingel und Möchtegern- Wirtschaftspolitik“.

