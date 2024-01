„Das Klimageld muss kommen“ SPD und Grüne kritisieren Lindners Absage

Die Passage zum Klimageld im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien ist wohl mit Absicht technisch gehalten. „Um einen künftigen Preisanstieg zu kompensieren und die Akzeptanz des Marktsystems zu gewährleisten, werden wir einen sozialen Kompensationsmechanismus über die Abschaffung der EEG-Umlage hinaus entwickeln“, heißt es dort. In Klammern haben SPD, Grüne und FDP noch erklärend das Wort „Klimageld“ gesetzt.

Doch dass ein Klimageld zum Ausgleich für die gestiegenen CO₂-Preise auf Erdgas und Benzin noch in dieser Legislaturperiode eingeführt wird, scheint immer unwahrscheinlicher. „Ab 2025 können wir technisch eine Pro-Kopf-Auszahlung vornehmen“, hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Wochenende der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ gesagt, zugleich aber betont: „Ob wir die Förderlandschaft in diese Richtung politisch umbauen, das wird nach der nächsten Wahl zu entscheiden sein.“

Über den Zeitpunkt der Einführung des Klimageldes lässt die Formulierung im Koalitionsvertrag mehrere Definitionen zu. Angesichts der klammen Haushaltssituation scheint in der Bundesregierung jedoch niemand mehr ernsthaft für einen solchen sozialen Ausgleich zu kämpfen.

Teile der SPD drängen auf eine schnelle Einführung des Klimageldes

Schon im vergangenen Sommer hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Kabinettsklausur in Meseberg angedeutet, dass das Klimageld erst später eingeführt werden könnte. Und auch der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte im Dezember auf die gesunkene EEG-Umlage und Milliardenhilfen beim Strompreis hingewiesen. Das sei „faktisch ein Klimageld“, so Habeck.

Doch in den Fraktionen will man das Projekt nicht so einfach aufgeben. „Klimapolitik und Gerechtigkeit gehören zusammen, das Klimageld muss kommen, es ist ein wichtiges Projekt der Ampel“, sagte der Vize-Fraktionschef der Grünen, Andreas Audretsch, dem Tagesspiegel. Er rechne damit, dass der Auszahlungsmechanismus noch in diesem Jahr fertiggestellt werde.

Auch in der SPD drängen Teile der Partei auf eine schnelle Einführung des versprochenen Klimageldes: „Das Klimageld ist aus gutem Grund im Koalitionsvertrag vereinbart, und wenn der Finanzminister nicht noch mehr Menschen vor den Kopf stoßen möchte, sollte er sofort die Voraussetzungen schaffen, damit das schnellstmöglich kommt“, sagte etwa Sebastian Roloff, SPD-Parteivorstand und Bundestagsabgeordneter aus Bayern, dem Tagesspiegel.

Auch SPD scheint nicht mehr auf das Klimageld festgelegt

Schon zurückhaltender klingt das Ganze bei der klimapolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion. Nina Scheer sagte am Montag: „Für ein Klimageld brauchen wir zuallererst einen Auszahlungsmechanismus. Die Frage der Finanzierung muss weiter in der Koalition besprochen werden.“

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert beharrte nach einer Sitzung des Parteivorstandes am Montag nicht mehr auf dem Vorhaben eines Klimageldes. „Ich will mich hier nicht auf den Begriff Klimageld festlegen“, sagt Kühnert auf Nachfrage des Tagesspiegels. „Wir bekennen uns ohne Wenn und Aber dazu, dass höhere Emissionspreise an die Menschen zurückfließen müssen“, bekräftigte der SPD-Generalsekretär. Dies sei aber auch durch niedrigere Besteuerungen oder eine Erhöhung der Pendlerpauschale möglich.

Die Ampel hat gerade erst Wochen härtester Spardebatten hinter sich. Zudem gesteht auch SPD-Parteichef Lars Klingbeil dem FDP-Finanzminister zu, dass der Auszahlmechanismus „wahnsinnig komplex“ sei. Das hatte Klingbeil dem Tagesspiegel schon kurz vor Weihnachten gesagt.

Dieser Klimageld-Kollaps kostet weiteres Vertrauen. Jens Spahn, CDU-Fraktionsvize, kritisiert die Verzögerung beim Klimageld.

Der CO₂-Preis gilt seit 2021 auf Emissionen in den Bereichen Heizung und Verkehr. Erdgas und Benzin wurden dadurch teurer. Aktuell liegt der Preis bei 45 Euro pro Tonne und ist im Brennstoffemissionshandelsgesetz verankert. Rechnet man die Einnahmen auf alle Bürgerinnen und Bürger um, stünden nach Berechnungen des Thinktanks MCC 2024 etwa 130 Euro pro Person für ein Klimageld zur Verfügung. Bis 2027 soll der CO₂-Preis weiter steigen, dann könnten es 250 Euro sein.

Durch die jährliche Erhöhung des CO₂-Preises werden etwa Heizen und Tanken nun jedes Jahr teurer. Gegenwärtig werden die Einnahmen aus dem CO₂-Preis aber für die Förderung von Heizungen, Gebäudesanierung, grüne Stahlproduktion oder Ladesäulen für E-Autos genutzt.

Die Opposition spricht von einem „sozialpolitischen Skandal“. CDU-Fraktionsvize Jens Spahn schrieb am Montag bei X: „Die Bürger werden durch die Ampel zu Jahresbeginn um über 20 Milliarden mehr belastet, um selbstgemachte Haushaltslöcher zu stopfen – und die versprochene Entlastung gerade für kleinere und mittlere Einkommen wird faktisch beerdigt. Dieser Klimageld-Kollaps kostet weiteres Vertrauen.“