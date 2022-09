Das Meloni-Problem der Union Warum sich CDU und CSU mit dem Sieg der Rechten in Italien schwer tun

Manfred Weber tut alles, um seine Unterstützung für den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi während des Wahlkampfs im Nachhinein zu verteidigen. Er sei zwar gerne dabei, eine Brandmauer gegen die AfD in Deutschland zu errichten, sagte der Chef der konservativen EVP-Fraktion am Montagabend in der ARD. „Italien ist aber Italien“, gab er zu bedenken. Berlusconis „Forza Italia“ sei seit 25 Jahren Mitglied der EVP und eine „zutiefst europäische Kraft“.

