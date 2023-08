Das Selbstbestimmungsgesetz kommt Warum sorgt es für so große Kontroversen?

Künftig wird es einfacher, den eigenen Geschlechtseintrag zu ändern. Nach langen und teils kontroversen Diskussionen soll das Selbstbestimmungsgesetz an diesem Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden. Es war das Innenministerium, das vor der Sommerpause Änderungswünsche angemeldet hatte, weil es befürchtete, Straftäter könnten die neuen Regeln missbrauchen, um ihre Identität zu verschleiern.

Der Kern des Gesetzentwurfes bleibt indes in der finalen Fassung, die dem Tagesspiegel vorliegt, unverändert. Wer seinen Geschlechtseintrag ändern will, kann das nun mit einer Selbstauskunft auf dem Standesamt machen. Bisher waren dafür zwei psychologische Gutachten sowie die Entscheidung eines Gerichts nötig, was von Transverbänden oft als demütigend kritisiert wurde. Es löst damit das Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1980 ab.

Bei Kindern bis 14 Jahren sollen nur die Sorgeberechtigten die Änderung beantragt können. Jugendliche ab 14 Jahren können eine Erklärung selber abgeben, brauchen dafür aber die Zustimmung ihrer Eltern. Sollte die nicht vorliegen, entscheidet ein Familiengericht unter Maßgabe des Kindeswohls. Medizinische Maßnahmen, etwa die Gabe von Hormonen oder geschlechtsangleichende Operationen, regelt das Gesetz ausdrücklich nicht. Dafür sind Leitlinien der medizinischen Fachverbände maßgeblich, die der Gesetzgeber nicht beeinflusst.

Wegen der Bedenken der Sicherheitsbehörden wurde das Gesetz an einer Stelle maßgeblich verändert. Das Offenbarungsverbot regelt, dass der frühere Vorname einer Person nicht einfach angegeben oder ausgeforscht werden darf. Nun gibt es aber Ausnahmen. Wenn „besondere Gründe des öffentlichen Interesses“ vorlägen, gelte das Offenbarungsverbot nicht. Besondere Gründe seien insbesondere, wenn „die Offenbarung der Daten zur Erfüllung der Aufgaben von Strafverfolgungs- oder Sicherheitsbehörden sowie amtlichen Stellen mit Sicherheitsaufgaben“ erforderlich seien, heißt es im Gesetz.

Änderungen müssen den Sicherheitsbehörden gemeldet werden

Das Innenministerium hatte die Befürchtung geäußert, dass Straftäter, die zur Fahndung ausgeschrieben sind, das Gesetz nutzen könnten, um ihre Vornamen zu ändern und sich so der Strafverfolgung zu entziehen. Mit den Ausnahmen zum Offenbarungsverbot soll dem nun vorgebeugt werden..

Weitere wichtige Punkte im Selbstbestimmungsgesetz: Karenzzeit: Ursprünglich sollte nach der Änderung des Geschlechtseintrags eine dreimonatige Wartezeit gelten, bis diese in Kraft tritt. Die Wartezeit wird jetzt vorgelagert: Die Änderung muss drei Monate im Voraus beim Standesamt angemeldet werden.

Ursprünglich sollte nach der Änderung des Geschlechtseintrags eine dreimonatige Wartezeit gelten, bis diese in Kraft tritt. Die Wartezeit wird jetzt vorgelagert: Die Änderung muss drei Monate im Voraus beim Standesamt angemeldet werden. Sperrfrist: Frühestens nach einem Jahr dürfen Vornamen und Geschlechtseintrag erneut geändert werden.

Frühestens nach einem Jahr dürfen Vornamen und Geschlechtseintrag erneut geändert werden. Offenbarungsverbot: Der Deadname, also der abgelegte Vorname, und die alte Geschlechtszugehörigkeit dürfen prinzipiell nicht ohne die Erlaubnis der betroffenen Person offenbart werden. Verstöße können mit bis zu 10.000 Euro bestraft werden, vorausgesetzt, dass der Person „absichtlich geschädigt“ wird. Es gibt bestimmte Ausnahmen für Familienangehörige. Ein Absatz zu den Regeln für Ermittlungsbehörden wurde neu ergänzt.

Zudem muss die zuständige Meldebehörde, also das Einwohnermeldeamt, die Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen künftig unter anderem dem Bundeskriminalamt, der Bundespolizei, dem Verfassungsschutz und dem Landeskriminalamt melden. Ändern Ausländer:innen ihren Geschlechtseintrag, muss auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge informiert werden.

So soll der zweiten Befürchtung des Bundesinnenministeriums vorgebeugt werden: Dass abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber einer Abschiebung durch die Änderung des Vornamens entgehen. Ausländer:innen dürfen ihren Geschlechtseintrag und damit ihren Vornamen deswegen nur dann ändern, wenn eine Änderung des Aufenthaltstitels nicht unmittelbar bevorsteht.

Um das Gesetz gibt es seit langem heftige Diskussionen. Kritiker und Kritikerinnen befürchten etwa, Männer könnten das Gesetz ausnutzen, um in Frauenschutzräume einzudringen, zum Beispiel in Frauenhäuser. Laut Frauenhauskoordinierung sind bislang keine Fälle bekannt, in denen Transfrauen Frauenhäuser missbräuchlich genutzt hätten.

Saunabetreibern werden enge Grenzen gesetzt

Ein anderes beliebtes Beispiel für möglichen Missbrauch sind Frauensaunen, zu dem sich Männer nun im Zweifel Zutritt verschaffen könnten. Es taucht auch im Gesetzentwurf auf. In der Begründung zum Entwurf heißt es explizit, es sei Saunabetreibern auch künftig erlaubt „einzelnen Personen nach individuellen Faktoren mit Rücksicht auf das natürliche Bedürfnis nach dem Schutz der Intimsphäre oder auch auf die Befürchtung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung der anderen Nutzenden den Zutritt zu verwehren“. Im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf wird nun auch die „Vertragsfreiheit“ erwähnt.

Dennoch dürften auch den Saunabetreibern künftig enge Grenzen gesetzt werden: Denn das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gilt auch in diesem Punkt weiter, auch das macht das Gesetz klar. Dieses schließt eine Zurückweisung allein aufgrund der geschlechtlichen Identität aus.

Die automatisierte Weitergabe kann abschrecken und schränkt das Recht auf Selbstbestimmung ein. Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans*

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte dem Tagesspiegel, er freue sich, dass der Entwurf nun im Kabinett beschlossen werde. „Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf, hinter dem die gesamte Bundesregierung steht und der allen Bedenken – und seien sie noch so fernliegend – Rechnung trägt. Das ist ein großer Erfolg. Auch auf die sicherheitspolitischen Bedenken sind wir in aller Gründlichkeit eingegangen“, sagte er. Man müsse allerdings bedenken, worum es eigentlich gehe: „Um die Freiheit und die Würde von transgeschlechtlichen Menschen. Der Staat darf sie nicht länger wie Kranke behandeln“, sagte er. Es sei ein Gesetz „ganz im Geist“ der Verfassung.

Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans* bezeichnet den Entwurf als „historischen Schritt“. „Hier geht es um Grundrechte, gesellschaftliche Teilhabe und die Anerkennung von geschlechtlicher Vielfalt als gleichwertig.“ Dennoch sei es bedauerlich, dass Kritikpunkte von Verbänden in der überarbeiteten Fassung nicht berücksichtigt worden seien, wie die Regelung zum Hausrecht oder Einschränkungen für Minderjährige.

Hümpfner kritisiert überdies die Weitergabe von Informationen an Strafverfolungs- und Sicherheitsbehörden. „Die automatisierte Weitergabe kann abschrecken und schränkt das Recht auf geschlechtliche und informationelle Selbstbestimmung ein. Hier müssen auch Alternativen besprochen werden.“

Jenny Wilkens von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität sagt, der Entwurf erwecke den Eindruck, dass die vielen Stellungnahmen der Verbände kaum oder gar nicht vom Kabinett gelesen worden seien. „Das Misstrauen, es könnte Missbrauch geben, bleibt bestehen und schafft so weitere institutionelle Diskriminierung.“

Der stellvertretende queerpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Jan Plobner, mahnte zur Sachlichkeit: „Die Debatte wurde in den letzten Wochen viel zu oft von Emotionen und Angst bestimmt.“ Es sei wichtig, wieder „Fakten in den Vordergrund zu stellen“, sagte er.