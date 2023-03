„Das wird ‘ne große Nummer“ Scholz rechnet mit drastischem Lehrermangel in den nächsten zehn Jahren

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor einem wachsenden Problem fehlender Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen gewarnt. „Wir müssen uns natürlich vorbereiten zum Beispiel auf eine Situation von Lehrermangel. Das, glaube ich, haben viele noch nicht vorhergesehen“, sagte Scholz am Samstag bei einem Bürgergespräch in seinem Bundestagswahlkreis in Potsdam.

„Das wird 'ne große Nummer, weil das überall in Deutschland gleichzeitig der Fall ist und überall Lehrerinnen und Lehrer fehlen. (...) Ich befürchte, das wird uns die nächsten zehn Jahre umtreiben und nicht einfach verschwinden.“

Der SPD-Politiker brachte Bayern als Beispiel für Lehrermangel. „Herr Söder hat sogar gesagt, wir klauen Lehrer aus anderen Ländern - sehr solidarischer Vorgang, wenn ich sagen darf“, sagte er schmunzelnd mit Blick auf Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU).

In einigen Ländern werde die Stundenzahl der Lehrer angehoben, in anderen werde über höhere Klassenfrequenzen diskutiert. (dpa)

