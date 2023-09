Auf der Suche nach Belastendem Der Fall Schönbohm holt Ministerin Faeser ein

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gibt der Opposition immer wieder Gelegenheit, heftige Kritik an ihr zu üben. Besonders angreifbar ist sie derzeit dadurch, dass sie parallel zu ihrem Ministerposten in Berlin als SPD-Spitzenkandidatin Wahlkampf in Hessen macht, wo sie Ministerpräsidentin werden will. Jetzt ist es – wieder einmal – der Fall um die Versetzung des früheren Chefs des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Arne Schönbohm, der sie in Schwierigkeiten bringt.