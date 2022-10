Der Lohn der Angst Warum die AfD in Niedersachsen ihr Ergebnis wohl fast verdoppeln kann

Es ist eine Rede, von der sie in der AfD auch jetzt, einen Monat später, immer noch begeistert sind. Anfang September stand Parteichefin Alice Weidel bei der Generaldebatte am Rednerpult unter der Reichstagskuppel, wie so oft mit weißer Bluse und Perlenkette. Sie nahm sich ein Mitglied der Bundesregierung nach dem anderen vor. „Ihr Amtseid, Schaden vom Deutschen Volk abzuwenden, wird zum Meineid“, rief sie schließlich. Um Lobbyisten und Grünen-Anhängern zu gefallen, ruiniere die Ampel die deutsche Wirtschaft.

„Sie haben allen Grund einen heißen Herbst zu fürchten“, drohte Weidel mit kalter Stimme. Die Rede wurde im Netz millionenfach aufgerufen. Auf der AfD-Demonstration in Berlin am vergangenen Wochenende, zu der knapp 10 000 Menschen kamen, schallten Ausschnitte in Dauerschleife vom Demo-Wagen.

Die AfD-Fraktion im Bundestag mit den Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla. © dpa / Michael Kappeler

Die AfD profitiert von Inflation und Energiekrise – das ist längst deutlich geworden. Im Osten sah sie eine Insa-Umfrage als stärkste Kraft. Überraschender ist aber, wie die AfD nun auch im Westen zulegt. Schon vor der Wahl sahen Umfragen sie in Niedersachsen bei um die zehn Prozent. Erste Hochrechnungen vom Wahltag sahen sie nun bei 11,5 Prozent. Die Strategie der AfD, anstatt Wladimir Putin die Bundesregierung für Energiekrise und Inflation verantwortlich zu machen, ist offenbar aufgegangen.

Dabei ist die AfD in Niedersachsen traditionell schwach. 6,2 Prozent hatte die AfD bei der Landtagswahl 2017 geholt. Ein schwaches Ergebnis – auch angesichts der Tatsache, dass die AfD kurz zuvor mit 12,6 Prozent in den deutschen Bundestag eingezogen war. Dass sich die AfD zwischen Nordsee und Harz schwertut, erklärten Politikwissenschaftler damals damit, dass es Niedersachsen wirtschaftlich gut gehe und die Bindung an die Volksparteien noch relativ hoch sei.

Der Spitzenkandidat - ein landespolitischer Neuling

Der AfD-Landesverband Niedersachsen ist zudem notorisch zerstritten, die Gräben sind tief. Das war bereits vor der Landtagswahl 2017 so und wurde danach nicht besser. 2020 trat die bisherige Landeschefin Dana Guth nach einer verlorenen Kampfabstimmung aus Partei und Fraktion aus und nahm noch zwei weitere Abgeordnete mit. Die AfD verlor den Fraktionsstatus im niedersächsischen Landtag.

Der aktuelle Spitzenkandidat, der Radiologe Stefan Marzischewski-Drewes, ist ein landespolitischer Neuling. Bislang war er Fraktionsvorsitzender im Stadtrat von Gifhorn. Im Wahlkampf hat er es kaum geschafft, Profil zu bilden und blieb weitgehend unbekannt. Stattdessen machte die niedersächsische AfD auf den letzten Metern Schlagzeilen wegen angeblich gekaufter Listenplätze.

Der Spitzenkandidat der AfD in Niedersachsen, Stefan Marzischewski-Drewes, am Wahltag. © dpa / Michael Matthey

Der ausgetretene frühere Vize-Landesvorsitzende Christopher Emden hatte im ZDF die schweren Vorwürfe erhoben: Wenn er für den Landtag hätte kandidieren wollen, hätte er sich Stimmen kaufen müssen. „Ein Betrag von 4000 Euro war im Gespräch“, erklärte er. Die AfD bestreitet die Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Untreue.

Der Verfassungsschutz beobachtet die niedersächsische AfD

In seiner Austrittserklärung im Juli beklagte Emden zudem, dass sich die AfD „beständig weiter nach rechts“ entwickele. Die Partei sei ein „Sammelbecken für Versager, Gangster und Minderbemittelte“. Der Verfassungsschutz beobachtet den niedersächsischen Landesverband der AfD.

Doch all das scheint nun bei dieser Landtagswahl eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben. Der Wahlkampf wurde überlagert von der Energiekrise, die CDU versuchte die Landtagswahl zur Abstimmung über die Krisenpolitik der Ampel zu machen. Vom Unmut über das von vielen als unzureichend empfundene Krisenmanagement der Regierung dürfte aber vor allem die AfD profitiert haben.

Das zentrale Feindbild der AfD: die Grünen

Der Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner, erklärte vergangene Woche, überlaufen würden derzeit in erster Linie von der Krise besonders betroffene bislang zur FDP neigende Mittelständler und Angehörige der unteren sozialen Schichten aus dem Lager der Nichtwähler. „Keine Partei bewirtschaftet die Angst so stark wie die AfD“, sagt der Autor und Politikberater Johannes Hillje, der die Kommunikation der AfD seit Jahren beobachtet.

Das zentrale Feindbild der Partei sind die Grünen. „Die Grünen wollen, dass unser Land arm und schwach wird“, wetterte AfD-Chef Tino Chrupalla bei der AfD-Demonstration am Samstag. „Habeck führt Krieg gegen unser eigenes Land.“ Der extrem rechte AfD-Politiker Martin Reichardt aus Sachsen-Anhalt rief: „Die Grünen und ihre Ideologie sind das Werkzeug zur Zerstörung Deutschlands.“

Schätzungen zufolge kamen 8.000 bis 10.000 Menschen zur AfD-Demo am Samstag nach Berlin. © IMAGO/Bernd Elmenthaler / IMAGO/Bernd Elmenthaler

Die AfD unterstellt den Grünen und der Bundesregierung, nicht im Sinne des deutschen Volkes zu handeln, sondern US-amerikanische Interessen zu vertreten. Auf der Demo in Berlin wehten russische Fahnen.

Die AfD ist gegen Sanktionen gegen Russland. Sie findet, Deutschland solle sich aus dem Krieg gegen die Ukraine heraushalten. Sie fordert, die beiden durch gezielte Sprengung beschädigten Nord-Stream-Röhren zu reparieren und Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, damit wieder billiges Gas nach Deutschland strömt. „Unser Land zuerst“ – das ist der Slogan der AfD.

Schwerer als der Angriff auf die Ukraine wiege für einige hierzulande der Angriff auf ihren eigenen Lebensstil, erklärte Hillje kürzlich im Gespräch mit dem Tagesspiegel. „Diesel, Schnitzel, Mallorcaflug – all das ist teurer geworden. Die AfD behauptet und verspricht, dass alles wieder so werden kann wie früher, wenn wir nur Nord Stream 2 aufmachen.“

