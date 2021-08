Die Spitzen von CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt haben sich auf den Entwurf eines Koalitionsvertrags geeinigt. Das teilten die Parteichefs am Montag mit. „Fakt ist, wir wollen die Deutschlandkoalition hier für Sachsen-Anhalt ins Leben rufen“, sagte der CDU-Landesvorsitzende Sven Schulze am Montag in Magdeburg vor Journalisten.

Über den Entwurf müssen bei CDU und SPD jetzt noch die Mitglieder entscheiden, bei der FDP ein Parteitag. (dpa/AFP)

+++ Mehr in Kürze +++