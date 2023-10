Die Folgen den Wagenknecht-Coups Bartsch rechnet mit Ende der Fraktion im Januar

Selbst der unverbesserliche Optimist Dietmar Bartsch sieht für die Linksfraktion im Deutschen Bundestag keine Zukunft mehr. „Ich rechne damit, dass wir den Fraktionsstatus im Januar verlieren werden, wenn die neue Partei real gegründet wird“, sagt Bartsch am Freitag dem Tagesspiegel. Falls es nicht schon am Montag passiert.

Dann will Sahra Wagenknecht mit dem Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht“ den Vorläufer ihrer künftigen Partei vorstellen. Allerdings spricht bisher wenig dafür, dass Wagenknecht und ihre beiden sicheren Mitstreiter Amira Mohamed Ali und Christian Leye dann auch aus Partei und Fraktion austreten. In der Linksfraktion werden zwischen sieben bis 15 Abgeordnete genannt, die Wagenknecht folgen könnten.

Als sicher gilt in Fraktions- und Parteikreisen, dass die Abgeordneten Sevim Dagdelen, Klaus Ernst, Jessica Tatti, Alexander Ulrich, Zaklin Nastic, Andrej Hunko und Ali AI-Dailami dem Ruf von Sahra Wagenknecht folgen werden. Auf Nachfrage des Tagesspiegels will sich dazu niemand äußern. „Nicht vor Montag“, heißt es immer wieder, oder „Sie sind herzlich eingeladen zu der Pressekonferenz.“

Theoretisch könnten Wagenknecht und Co. aber auch aus der Partei austreten und dann innerhalb von 48 stunden einen Antrag stellen kann, um in der Fraktion zu verbleiben. Das sieht die Geschäftsordnung vor. So könnte man die Fraktion noch eine Weile erhalten. Nach Tagesspiegel-Informationen wurde in der Linksfraktion außerdem bereits vor Wochen geprüft, ob man trotz einer kompletten Abspaltung den Fraktionsstatus erhalten kann. Das Modell „Union“ aus einem Teil Linkspartei und einem Teil Wagenknechtpartei ist aber rechtlich nicht möglich.

Voraussetzungen für einen Fraktionsstatus könnten nicht mehr erfüllt sein

Denn die Statuten des Bundestags sehen vor, dass es sich bei einer Fraktion um den Zusammenschluss von fünf Prozent der Mitglieder des Bundestages handeln muss. Darüber hinaus müssen die Abgeordneten derselben Partei oder solchen Parteien angehören, die aufgrund gleichgerichteter politischer Ziele in keinem Land miteinander in Wettbewerb stehen. Dies trifft etwa auf CSU und CDU zu, weil die CDU nicht in Bayern antritt. Linke und Wagenknechtpartei wären aber Konkurrenten.

108 Arbeitsplätze stehen duch den Verlust des Fraktionsstatus auf dem Spiel.

Der Verlust des Fraktionsstatus trifft die Linkspartei hart. Zwar bleiben die Abgeordneten Mitglieder des Bundestags, haben aber bedeutend weniger Rechte. So können sie nur in einem Ausschuss beratend tätig sein, sich aber nicht an Abstimmungen beteiligen. Auch große und kleine Anfragen könnten nicht mehr gestellt werden. Viel Geld steht auf dem Spiel und im Fall der Linkspartei müssten auch 108 Fraktionsmitarbeiter entlassen werden.

Die Alternative: der Zusammenschluss als „Gruppe“. Doch auch das ist kein Selbstläufer: Eine parlamentarische Gruppe muss zuerst durch den Bundestag anerkannt werden. Der Bundestag entscheidet ebenfalls darüber, welche Rechte eine Gruppe bekommt.

Wir haben es auch als Gruppe geschafft, gute Politik zu machen und sind wieder Fraktion geworden. Das ist schwer, aber möglich. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag.

Fraktionschef Bartsch war selbst von 1991 an acht Jahre mit der PDS als Gruppe im Bundestag vertreten. „Wir haben es auch als Gruppe geschafft, gute Politik zu machen und sind wieder Fraktion geworden. Das ist schwer, aber möglich“, sagt er. Den Fraktionsstatus rasch wiederzuerlangen, müsse jetzt das oberste Ziel sein – sollte es tatsächlich zum Supergau kommen.

Dietmar Bartsch rechnet mit dem Aus der Fraktion. © dpa/Lukas Fortkord

Gesine Lötzsch ist eine der drei direkt gewählten Linken-Abgeordneten im Bundestag. Ihr verdankt die Partei den Fraktionsstatus und Wagenknecht ihr Mandat. Lötzsch hat lange gegen die Abspaltung gekämpft. „Ich finde den Weg von Sahra Wagenknecht sehr bedauerlich und habe lange versucht, diese Abpaltung zu verhindern“, sagte Lötzsch dem Tagesspiegel.

Zwischen 2002 und 2005 hat sich gezeigt, was passiert, wenn es keine Linksfraktion im Bundestag gibt: Damals wurde die unsozialen HartzIV-Gesetze erlassen. Gesine Lötzsch, Linken-Bundestagsabgeordnete.

Sie wolle nun dafür kämpfen, dass man „solange wie möglich eine Fraktion bleibt“. Lötzsch will so die mehr als 100 Mitarbeiter vor der Arbeitslosigkeit schützen und die politische Arbeit aufrechterhalten. „Dazu führe ich Gespräche“, sagte Lötzsch.

Ex-Parteichef Riexinger hofft auf mehr Einigkeit

Fraktionschef Bartsch klingt resignierter. Er sagte mit Blick auf Wagenknecht, es sei „bezeichnend, dass eine Bewegung, die sich auf die Fahnen schreibt, sozial zu sein, so lax mit dem Schicksal von mehr als 100 Mitarbeitern und deren Familien umgeht“. Ähnlich klingt es auch beim ehemaligen Linken-Chef Bernd Riexinger. Der Bundestagsabgeordnete glaubt nicht an eine Zukunft der Fraktion.

Das sei zwar bedauerlich, sagte er dem Tagesspiegel, für die Linke aber durchaus auch eine Chance. „Als Gruppe könnten wir endlich wieder geschlossen auftreten und uns durch unsere parlamentarische Arbeit hervortun als durch die ewigen Streitereien“, sagte Riexinger.

Einer aus der Linksfraktion hatte sich schon Anfang Oktober verabschiedet. Thomas Lutze ist zur SPD gewechselt und sieht seine Entscheidung jetzt bestätigt. Der Saarländer freut sich auf Nachahmer: „Wenn die Linksfraktion jetzt wirklich auseinanderfliegt, freue ich mich sehr, wenn noch einige mit mir den Weg zur SPD gehen, um dort politisch zu wirken“, sagte er dem Tagesspiegel. „Ich wurde in der SPD-Fraktion sehr freundlich aufgenommen.“

Dort will man keine offiziellen Einladungen an Linken-Politiker aussprechen. In der Fraktion sind ohnehin alle Ausschussposten besetzt, der nächste Bundestag wird viel kleiner. Solche Einladungen gehörten sich auch nicht, heißt es im Willy-Brandt-Haus. Die erste parlamentarische Geschäfsführerin der SPD, Katja Mast, sagte dem Tagesspiegel nur: „Jedes SPD-Mitglied im Deutschen Bundestag ist automatisch Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion - so sieht es unsere Geschäftsordnung vor.“