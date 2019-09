Kipping warnt Linke vor „Schlachteplatte“ Linke-Chefin Katja Kipping hat nach dem Absturz ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg vor internem Streit gewarnt. Was der Linken jetzt nicht helfe, wäre „wenn wir jetzt so ein Modell reflexhafte Schuldzuweisungen oder das Modell Schlachteplatte fahren“, sagte Kipping am Montag in Berlin. In den nächsten acht Wochen müsse alles getan werden, was den Wahlkampf in Thüringen unterstütze.



Kipping kündigte gemeinsam mit Co-Parteichef Bernd Riexinger allerdings Konsequenzen an. Man habe in einem Ausmaß verloren, wo man nicht einfach darüber hinweggehen könne, sagte Riexinger. „Wir werden uns über eine Neuaufstellung verständigen, ohne Tabus, ganz klar“, betonte Kipping. Das werde direkt nach der Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober beginnen. „Wir müssen uns nicht neu erfinden“, sagte Riexinger, aber es seien neue Fragen auf den Plan gekommen. Dabei verwies er auf den Klimaschutz oder Umbrüche im industriellen Bereich.



Zu persönlichen Konsequenzen sagte Kipping, „was die personelle Aufstellung anbelangt, habe ich immer die Hoffnung, dass es gelingt, uns gemeinsam zu verständigen und das machen wir aber ganz bewusst erst nach der Thüringen-Wahl“. Man habe da Vorstellungen, aber es sei heute nicht der Tag diese kundzutun, darüber müsse erst mit den Gremien geredet werden. Die Linke habe bei diesen Wahlen ein „Image der Unentschiedenheit“ in zentralen Fragen gehabt, sagte sie zu möglichen Ursachen der Verluste. „Woran es nicht gelegen hat, das wissen wir aus den Umfragen, ist, dass wir keine Ostkompetenz haben.“



Die Linke hat in Brandenburg und Sachsen massiv verloren. In Sachsen ging es im Vergleich zur Wahl 2014 runter von 18,9 auf 10,4 Prozent, in Brandenburg, wo die Linke bislang mit der SPD regiert hat, von 18,6 auf 10,7 Prozent. (dpa)