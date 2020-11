Erklärt sich Trump vorzeitig zum Wahlsieger?

US-Präsident Donald Trump spekuliert Medienberichten zufolge darüber, sich noch in der Wahlnacht zum Sieger zu erklären, wenn er bei der Auszählung zeitweise vorne liegt. Die Nachrichtenseite Axios zitierte am Sonntag ungenannte Quellen damit, dass der Präsident darüber mit Vertrauten gesprochen habe. Der Sender CNN berichtete Ähnliches unter Berufung auf Trump-Berater.

Hintergrund ist, dass wegen der Corona-Pandemie eine Rekordzahl der Amerikaner per Briefwahl abstimmt. Umfragen zufolge wollen vor allem Anhänger des Demokraten Joe Biden diese Möglichkeit nutzen. Das Problem ist, dass aller Voraussicht nach in manchen der umkämpften „Swing States“ die Briefwahlstimmen noch Tage nach der Wahl ausgezählt werden. Unter anderem ist das wohl in Pennsylvania der Fall, ein Bundesstaat, der den Ausschlag geben könnte. Hier darf erst am Wahltag mit der Auszählung begonnen werden.

Möglich ist daher, dass Trump in der Nacht zu Mittwoch zeitweise vorne liegt, sein Vorsprung sich aber in den Tagen danach wieder auflöst. Das würde eine Phase der Unsicherheit bedeuten, die, so fürchten die Demokraten, der Amtsinhaber ausnutzen könnte.

538 Wahlleutestimmen gibt es zu gewinnen, der Sieger braucht mindestens 270 davon, um zum Präsidenten gewählt zu werden. In fast allen Staaten gilt die „Winner takes all“-Regel: Am Ende kriegt der Kandidat alle Stimmen, der in dem betreffenden Staat vorne liegt.

Bei einem Wahlkampf-Event in Dubuque (Iowa) - einem von insgesamt fünf am Sonntag - forderte der Präsident erneut, ein Wahlergebnis müsse in der Nacht zu Mittwoch vorliegen. „Das ist immer so gewesen, und so sollte es sein.“ Es sei „furchtbar, wenn wir ein Wahlergebnis nicht in der Wahlnacht bekommen können“.

Trump behauptet seit Monaten ohne jeden Beleg, dass Briefwahl betrugsanfällig sei und die Demokraten so die Wahl „stehlen“ wollten. In mehreren Staaten gehen die Republikaner mit juristischen Mitteln dagegen vor.

Sein Wahlkampfberater Jason Miller verstärkte diesen Vorwurf am Sonntag. Im Sender ABC sagte er: „Wir glauben, dass wir in der Wahlnacht mehr als 290 Wahlleute haben werden.“ Trump werde wiedergewählt. Es sei egal, was die Demokraten mit „Klagen oder irgendwelchem anderen Unsinn“ versuchten.