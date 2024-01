Dreikönigstreffen der FDP Aktivisten unterbrechen Lindner-Rede und entrollen Transparent

Aktivisten haben sich Zugang zur Stuttgarter Oper verschafft und das traditionelle Dreikönigstreffen der Liberalen gestört. Sie unterbrachen am Samstag schreiend die Rede des FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner und entrollten im Opernsaal ein Transparent mit dem Slogan: „Menschen mitnehmen - Klimaschutz geht nur sozial gerecht.“

Die Regierung müsse das Klimageld einführen, so die Forderung der Aktivisten. Lindner unterbrach seine Rede und verwies auf den gesunkenen CO2-Ausstoß in Deutschland. Er sagte außerdem, wenn die Organisation Attac nun für das Klimageld werbe, sei dies das erste Mal, dass linke Autonome für das Wahlprogramm der FDP seien.

In seiner Rede sicherte Lindner den Opfern der Flut in Teilen Deutschlands Solidarität zu. Die Betroffenen könnten sich darauf verlassen, dass man solidarisch sei, sagte der Bundesfinanzminister beim traditionellen Dreikönigstreffen am Samstag in Stuttgart. Man wolle den Staat nicht für alles zuständig machen, und er könne auch nicht für alles zuständig sein, so Lindner. „Aber wer unverschuldet in Not gerät, kann sich auf die Solidarität der Gesellschaft verlassen.“

Lindner kritisiert Bauernproteste scharf

Die Proteste der Landwirte gegen die geplanten Sparmaßnahmen der Regierung kritisierte Lindner scharf. „Sie haben sich verrannt, bitte kehren Sie um“, rief er. Eine Situation, wie sie Wirtschaftsminister Robert Habeck habe erleben müssen, sei „völlig inakzeptabel“, die angekündigten Blockaden der Bauern seien „unverhältnismäßig“. Die Konsequenz von Landfriedensbruch und Sachbeschädigung könne nur sein: „Das sind Fälle für den Staatsanwalt.“

Die Gesellschaft habe zwar eine Verantwortung für die Landwirtschaft, aber die Landwirtschaft habe auch eine Verantwortung für die Gesellschaft, betonte der FDP-Chef. Bei der Landwirtschaft handele es sich um einen „hochsubventionierten Sektor“. Und auch die Bauern müssten einen Beitrag leisten, um den Haushalt verfassungsgemäß aufstellen zu können.

Im Übrigen erhielten die Landwirte neue Subventionen etwa für Strom oder den Stallumbau. Wer neue Subventionen wolle, müsse auch bereit sein, auf alte Subventionen zu verzichten, betonte der FDP-Chef.

FDP-Generalsekretär kündigt Kampf innerhalb der Ampel an

Zum Auftakt des Dreikönigstreffens der FDP hatte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai ein kämpferisches Eintreten seiner Partei für einen wirtschaftsfreundlichen Kurs in der Ampel-Koalition angekündigt. „Wir werden diejenigen sein, die bei jeder Diskussion daran erinnern: Es muss erst erwirtschaftet werden, bevor verteilt werden kann“, sagte Djir-Sarai am Samstag bei der Kundgebung im Stuttgarter Opernhaus.

Die FDP werde ihre Regierungsbeteiligung nutzen, um die „richtigen Rahmenbedingungen“ zu schaffen - für eine solide Haushaltspolitik, mehr Wettbewerbsfähigkeit und eine größere Attraktivität des Standorts Deutschland, sagte Djir-Sarai. „Mit diesen Fragen werden wir uns beschäftigen - die anderen in der Koalition werden dies nicht tun.“

Der Generalsekretär bekräftigte das Eintreten seiner Partei für die Schuldenbremse. Dies werde im laufenden Jahr Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt erfordern. Einsparpotenzial sehe die FDP bei den Sozialausgaben, sagte Djir-Sarai. „Wir wollen den solidarischen Staat“, sagte er. „Es geht nur um die Frage, wie man den Sozialstaat effizienter aufstellen kann.“ Die Diskussion darüber werde die FDP in der Koalition führen.

Das FDP-Treffen in der Stuttgarter Oper hat eine lange Tradition: Bereits seit 1866 treffen sich Liberale aus dem Südwesten am Dreikönigstag in Stuttgart. Die FDP nutzt die Kundgebung traditionell zur politischen Standortbestimmung zu Jahresbeginn. (dpa, AFP)