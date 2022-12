Durch Gefangenenaustausch US-Basketballerin Griner kommt aus russischem Straflager frei

Die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner ist in einem Gefangenenaustausch freigelassen worden. Sie wurde gegen den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor But ausgetauscht, wie das russische Außenministerium in Moskau am Donnerstag mitteilte.

Bout war 2012 von einem Gericht in Manhattan zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Austausch fand den russischen Angaben zufolge auf einem Flughafen in Abu Dhabi statt.

Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Joe Biden werde sich demnächst an die Öffentlichkeit wenden. (dpa, AFP)

