Ein Jahr Zeitenwende-Rede Hat Deutschland genug aus dem Krieg gerlernt?

Die Welt sei eine andere geworden, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Rede im Bundestag nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vor einem Jahr. Doch was hat sich wirklich verändert? In unserem Format „3 auf 1" analysieren drei Experten die Lage.

Der Prozess ist noch nicht beendet

Hans Monath ist Tagesspiegel-Redakteur und beschäftigt sich seit Jahren mit deutscher Außenpolitik. Er sagt: Der Krieg zwang zum Lernen im Zeitraffer

Es war keine neue Welt, in der die Deutschen am 24. Februar 2022 aufwachten, aber vielen erschien sie neu. Auch deshalb sprach Kanzler Olaf Scholz in seiner berühmten Rede am 27. Februar von einer „Zeitenwende“.

Dass ein Despot Militär losschicken und Zehntausende töten könnte, um imperialistische Ziele zu erreichen, diesem Gedanken hatten sich zuvor Außen- und Sicherheitspolitiker verweigert. Dabei war eine Politik, die nur auf Ausgleich setzt, längst an Grenzen gestoßen.

Nun erschraken viele darüber, dass ihr Land die „Sicherheitsdividende“ nach dem Ende der Sowjetunion konsumiert und die eigene Verteidigung vernachlässigt hatte. Der Krieg zwang zum Lernen im Zeitraffer, das Sondervermögen der Bundeswehr war das erste Ergebnis dieses Prozesses.

Er ist noch lange nicht zu Ende. Mit der neuen nationalen Sicherheitsstrategie, um welche die Partner nun ringen, muss die Ampel eine weitere Phase abschließen. Es darf kein Weiterwursteln in den Denksilos verschiedener Ministerien mehr geben. Kleinteilige Machtansprüche dürfen gemeinsames Planen nicht mehr blockieren. Die Welt ist dafür zu gefährlich.

Die Zeitenwende muss nachhaltig sein

Juliane Schäuble ist US-Korrespondentin des Tagesspiegel. Sie sagt: Der Frust der Amerikaner ist verpufft. Vorerst.

Die Amerikaner haben den Ruf, schnell zu entscheiden. Risikobereitschaft ist eine positive Charaktereigenschaft. Seit einiger Zeit müssen die Verantwortlichen in Washington allerdings einen Crashkurs in kulturellen Differenzen absolvieren: In Deutschland gehört das Abwägen, gehören langwierige Entscheidungsprozesse nicht erst seit dem amtierenden Bundeskanzler zum Regierungsstil.

Aber Olaf Scholz hat das bei den Leopard-Panzern gerade eindrücklich demonstriert. Da am Ende nun geliefert wird, und das schon bald, ist der Frust über die zögerliche Haltung erstmal wieder verpufft. Am Freitag erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, Deutschland sei ein großartiger Partner und habe sein Engagement deutlich verstärkt.

Wenn Scholz am Freitag von Joe Biden im Weißen Haus empfangen wird, kann er sich auf viel öffentliches Lob einstellen – im Hintergrund ist indes bereits zu hören, dass es nicht sein könne, dass die USA so viel mehr für die Ukraine täten als Europa und damit insbesondere Deutschland.

Die „Zeitenwende”, das muss deutlich werden, ist kein kurzfristiger Richtungswechsel. Sie muss nachhaltig sein. Sonst könnte sich die Stimmung auch schnell wieder verdüstern.

Osteuropa ist enttäuscht

Christoph von Marschall ist diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegel. Er sagt: Scholz hat große Erwartungen geweckt.

Bei den östlichen Nachbarn hatte Olaf Scholz zunächst viel Lob für die Zeitenwende-Rede erhalten. Und große Erwartungen geweckt.

Die schlugen allmählich in Enttäuschung um. In der Rede hatte der Kanzler die für Balten, Polen, Tschechen wichtigen Themen angeschnitten: Der russische Angriffskrieg ist ein krasser Völkerrechtsbruch, Deutschland erhöht dauerhaft die Verteidigungsausgaben, liefert Waffen in ein Kriegsgebiet, befreit sich aus der Energieabhängigkeit, verhängt mit den EU-Partnern Sanktionen.

Doch beim Urteil über die Taten, die folgten, legen die Nachbarn im Osten andere Maßstäbe an als die Deutschen. Innenpolitisch betrachtet haben die Regierungsparteien in Berlin ihre Politik substanziell und zügig verändert.

Für die Völker, die in direkter Nachbarschaft zum Krieg leben, ist fast alles „zu wenig zu spät“. Sie nehmen die gescheiterte deutsche Russlandpolitik der Vorjahre weiter übel. Und billigen Deutschland darum keine Führungsrolle zu. Die erwarten sie in den harten Sicherheitsfragen von den USA.

