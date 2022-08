Die SPD-Fraktion im Bundestag hat Pläne für ein drittes Entlastungspaket erarbeitet, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Das Maßnahmenpaket soll in der kommenden Woche bei einer Kabinettsklausur im brandenburgischen Meseberg diskutiert werden.

Die SPD-Fraktion habe sich in der „Sommerpause nicht mit einzelnen Vorschlägen an die Öffentlichkeit“ gewandt, sagte ihr Vorsitzender Rolf Mützenich der Zeitung. Man habe stattdessen „sorgfältig an diesem Papier gearbeitet, um es bei unserer Klausur als Ganzes präsentieren zu können.“

Unter dem Titel „Die Krise gemeinsam und solidarisch meistern“ sehe das Papier eine Vielzahl an Maßnahmen vor, die den Bürger:innen in der Krise helfen sollen. Der „Süddeutschen Zeitung“ liegt das Papier vor. Vorgesehen sind: