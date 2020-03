Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat wegen der Corona-Krise ein „umfassendes, international abgestimmtes Stabilisierungspaket“ für Entwicklungsländer gefordert. „Die Corona-Pandemie trifft mit aller Härte jetzt die Ärmsten in den Entwicklungsländern“, sagte Müller dem Tagesspiegel. Das Stabilisierungspaket solle arme Länder in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, soziale Sicherung und Wirtschaft unterstützen. Müller kündigte an, Deutschland werde „seine entwicklungspolitischen Maßnahmen in diesen Bereichen gezielt verstärken“.

„Wir dürfen die Menschen in den ärmsten Ländern nicht allein lassen“, mahnte der Minister. Denn neben den humanitären Folgen werde die Corona-Krise auch dramatische wirtschaftliche Auswirkungen haben. „Investitionen gehen massiv zurück. Viele globale Lieferketten wie beispielsweise Textil drohen zusammenzubrechen“, fügte er hinzu. Allein in Bangladesch seien Aufträge für 1,4 Milliarden Euro storniert worden. „1,2 Millionen Näherinnen, die bislang kaum mehr als Hungerlöhne verdient haben, stehen vor dem Nichts“, meinte der Minister.

Alle international zur Verfügung stehenden Instrumente der UN, der Weltgesundheitsorganisation, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds müssten jetzt aufeinander abgestimmt werden, um die ärmsten Staaten schnell und wirksam zu unterstützen, erklärte der CSU-Politiker. Wirtschaftlich starke Staaten müssten dabei eine Vorreiterrolle spielen: „Die G7 und G20 sollten vorangehen, ein solches Stabilisierungspaket voranzubringen.“