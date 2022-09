Erfolg der rechten Schwedendemokraten „Im Mainstream angekommen“

Frau Birke Daniels, ein unterlegenes linkes Lager, ein erfolgreicher rechter Block: Schweden steht nach den Parlamentswahlen vor einem Machtwechsel. Wie groß ist der Einschnitt für das Land?

Quantitativ hat sich nicht so viel verändert. Die beiden politischen Bündnisse liegen fast gleichauf. Auf den ersten Blick wirkt der Einschnitt also nicht tief. Doch qualitativ hat sich Grundlegendes getan: Die Verteilung der Macht im konservativ-rechten Block ist deutlich verschoben – hin zu den rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Deren Forderungen werden künftig mehr Gewicht bekommen.

Welche Forderungen könnten das sein?

Das betrifft vor allem Migration, Bandenkriminalität und deren Bekämpfung. Es sind Forderungen, die sich auf die irrgeleitete Annahme stützen, Migration sei das Hauptproblem des Staats und mit der Einschränkung der Zuwanderung könnten alle strukturellen Probleme Schwedens gelöst werden. Diese Haltung lässt sich auf den Nenner bringen: keine Migration, kein Asyl.

Kristina Birke Daniels ist Mitarbeiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Stockholm. © Privat

Zur Person Kristina Birke Daniels leitet von Stockholm aus die Büros Nordische Länder der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Woran sind die traditionell starken Sozialdemokraten mit ihrer beliebten Regierungschefin Magdalena Andersson gescheitert?

Das hat mehrere Gründe. Zunächst einmal waren die Bündnispartner zu schwach. Sie konnten keine Stimmen hinzugewinnen. Gerade die Grünen mussten am Wahlabend richtig zittern, ob sie es überhaupt ins Parlament schaffen. Am heutigen Donnerstag ist die Vorsitzende der Zentrumspartei zurückgetreten. Und: Es fehlte dem Mitte-Links-Partnern an Geschlossenheit. Bei den Konservativ-Rechten war das ganz anders. Die haben sich immer als Team präsentiert, obwohl sie oft Grundlegendes trennt.

Haben die Sozialdemokraten auch inhaltliche Fehler gemacht?

Sie haben es nicht geschafft, ihre politischen und inhaltlichen Stärken im Wahlkampf herauszustellen, beispielsweise im Bereich der Umverteilung. Vielleicht waren sie in ihren Ankündigungen auch einfach zu wenig fordernd.

Die rechtspopulistischen, einst aus einer rassistischen Nazibewegung entstandenen Schwedendemokraten waren besonders erfolgreich. Jeder fünfte Wähler gab ihnen seine Stimme. Bricht Schweden mit seiner liberalen Tradition?

Die Schwedendemokraten konnten in den vier zurückliegenden Wahlen exponentiell zulegen. Mit der jetzigen Abstimmung sind sie im Mainstream angekommen. Und ihr Wachstumspotenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Allerdings glaube ich nicht, dass man ausnahmslos alle Wähler der Schwedendemokraten mit dem Label „Rechts“ versehen kann.

Sehr viele Erstwähler haben für die Partei gestimmt, junge Menschen zwischen 18 und 21. Auch viele arbeitslose, einkommensschwache und bildungsferne Männer votierten für die Schwedendemokraten, weil sie Angst vor dem sozialen Abstieg haben. Sie bangen wegen Inflation und Rezession um ihre Existenz. Dabei kam den Schwedendemokraten zugute, dass sie sich als vermeintlich arbeitnehmerfreundliche soziale Partei präsentierten.

Noch mal nachgefragt: Steht Schwedens Liberalität auf dem Spiel?

Die Sozialdemokraten haben mit 30 Prozent eines ihrer stärksten Ergebnisse seit Jahren erzielt! Wir müssen sehr vorsichtig sein mit Mutmaßungen über die soziale Spaltung. Klar, es gibt strukturelle Probleme im Land. Die sind allen Parteien bekannt, aber die Lösungswege unterscheiden sich komplett.

Schweden hat ein Problem mit seiner öffentlichen Sicherheit. Kristina Birke Daniels

Bandenkriminalität und Migration waren wichtige Themen im Wahlkampf. Hat das Land ein Problem mit der Einwanderung?

Schweden hat ein Problem mit seiner öffentlichen Sicherheit. Für die Kriminalität sind häufig besondere Gruppen verantwortlich. Die ist aber nicht zu trennen von dem, was wir als organisierte Kriminalität bezeichnen. Die hat zugenommen in den vergangenen Jahren. Da hat auch die Polizei Versäumnisse zugegeben. Es gibt zudem Zusammenhänge mit Integration, genauer gesagt: Segregation, also sozialer Ungleichheit und Ausgrenzung. Sie verschärfen manchmal die Anreize, kriminell zu werden. Und nicht zu vergessen: Viele der Gangs haben auch nachgewiesene Verbindungen zu den Schwedendemokraten. Es ist also alles etwas komplizierter.

Magdalena Andersson tritt als Regierungschefin zurück. © REUTERS / TT NEWS AGENCY

Das heißt?

Viele Einwohner Schwedens werden wegen ihrer Herkunft und/oder sozioökonomischen Lage diskriminiert. Sie leben außerdem in spezifischen Teilen des Landes, wo die Qualität öffentlicher Dienstleistungen viel schlechter ist. Zudem sind diese Stadteile stark betroffen von sehr häufigen Schusswechseln, sogar mit Toten. Im subjektiven Bewusstsein der abgehängten Bevölkerung hat sich das Problem auf ganz Schweden ausgeweitet. Die Schwedendemokraten haben durch die simple Gleichsetzung von Migration und Kriminalität einen Diskurs in der Öffentlichkeit geschaffen, der die Komplexität der Schwierigkeiten völlig außer Acht lässt, zumindest sie unzutreffend vereinfacht.

Noch ein Blick über Schwedens Grenzen hinaus: Was bedeutet der Wahlausgang für Europa und den bevorstehenden Nato-Beitritt des Landes? Wird sich der außenpolitische Kurs verändern?

Nein, da sind keine Überraschungen zu erwarten. Wie fast alle anderen Parteien im Parlament haben sich auch die Schwedendemokraten nach Russlands Angriff auf die Ukraine für einen Beitritt zur westlichen Militärallianz ausgesprochen. Was sich womöglich ändern wird, hängt mit Schwedens früherer progressiver Identität zusammen. Zum Beispiel wird wohl die feministische Außen- oder Entwicklungspolitik sicherlich nicht fortgeführt werden.

