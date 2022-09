Erst Corona, dann Inflation und Energiekrise Dem Mittelstand droht der Kollaps

Robert Habeck gerät ins Stocken. Er erwarte wegen der hohen Energiekosten keine Pleitewelle in diesem Winter, sagt der Wirtschaftsminister am Dienstagabend im ARD-Talk „Maischberger“, dann zögert er. „Ich kann mir vorstellen, dass bestimmt Branchen einfach aufhören, zu produzieren. Nicht insolvent werden.“ Blumenläden, Biomärkte, Bäckereien würden wegen einer Kaufzurückhaltung in der Bevölkerung weniger verkaufen, dadurch seien sie aber nicht automatisch insolvent, sagt der Grünen-Politiker. Moderatorin Sandra Maischberger schüttelt den Kopf. „Wenn ich aufhöre, zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr. Dann muss ich nach zwei Monaten die Insolvenz anmelden“, sagt sie.

