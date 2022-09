„Es geht um die Bewahrung von Privilegien“ Warum Rechte den menschengemachten Klimawandel leugnen

Herr Quent, für wie berechtigt halten Sie die Sorge, dass Rechtsextreme im Winter Massenproteste gegen die Energiepolitik der Bundesregierung anzetteln?

Dass Rechtsextreme Proteste anzetteln und dafür Tausende aus verschiedenen Milieus mobilisieren können, haben wir zuletzt in Magdeburg, Plauen und anderswo gesehen.

Auch zu Hochzeiten der Pandemie konnte man das beobachten. Ideologen der Neuen Rechten wie der Verleger Götz Kubitschek entwickeln jetzt erneut die entsprechenden Strategien und Narrative.

Die AfD plant eine zentrale Demonstration in Berlin. Wie groß am Ende die Anschlussfähigkeit ist, hängt davon ab, wie gerecht die Sozialpolitik der Bundesregierung ist und welche alternativen Protestangebote es gibt.

Wird vor allem Ostdeutschland betroffen sein?

Die Strategie der äußersten Rechten ist, Ostdeutschland als Hebel zu benutzen.

Mit der Angst vor den Protesten soll Politik beeinflusst werden. Man kann jetzt schon beobachten, dass das Schicksal der Menschen in der Ukraine für diese Gruppen kaum noch eine Rolle spielt.

Nationale Fragen sind auf dem Vormarsch und können leicht nach rechts politisiert werden. Das ist in Ostdeutschland besonders anschlussfähig, hier ist auch die Bereitschaft zu Protest hoch.

In Westdeutschland passiert das weniger auf der Straße. Die Zustimmung zu chauvinistischer Politik ist aber nicht viel niedriger.

Sie haben gerade Ihr neues Buch „Klimarassismus“ veröffentlicht, in dem Sie sich mit dem Kampf der Rechten gegen den Klimaschutz beschäftigen. Inwieweit hängt das mit der aktuellen Energiekrise zusammen?

Die Reduzierung fossiler Energieträger, die jetzt aufgrund der Abhängigkeit von Russland noch schneller voranschreiten müsste, ist auch im Kontext der Klimakrise notwendig.

Beide Themen rufen die gleichen Reaktionen hervor: Was macht das mit unserem Wohlstand?

Zerstören wir jetzt unsere Wirtschaft? Rechte wollen diese Ängste weiter schüren und Menschen über Verschwörungsideologien radikalisieren.

Rechtsextreme Splitterparteien aber auch AfD-Politiker nehmen etwa die aktuelle Energiesparpolitik der Regierung als Beleg für eine angeblich drohende Klimadiktatur.

Richtig. Es gibt die große, überwölbende Verschwörungserzählung, wonach eine kleine Elite die Leute unterdrücken und eine sozialistische Ökodiktatur einführen will.

Corona war in dieser Erzählung nur eine Inszenierung, um einen Vorwand zu haben für einen Lockdown. Jetzt heißt es: Nach dem Coronalockdown kommt der Klimalockdown.

Wenn dann der Schluss daraus ist, man müsse sich gegen Wohlstandsverluste oder gar eine angeblich drohende Diktatur verteidigen, dann kann das zu Gewalt führen.

Warum bekämpfen extreme und radikale Rechte den Klimaschutz?

Es geht um die Bewahrung von Privilegien. Die Geschichte des Klimawandels ist die Geschichte der Industrialisierung.

Es ist, um es nur etwas zuzuspitzen, die Geschichte des Wirtschaftsmodells von reichen, weißen Männern im globalen Norden.

Das ist ein Grund, warum die Klimakrise für Rechts so gut mobilisierbar ist.

Durch Verleugnung und durch Aufschiebung von notwendigen Schritten zu Klimagerechtigkeit werden verschiedene Vorteile auf Kosten schwächerer Gruppen aufrechterhalten.

Eine der Thesen Ihres Buches ist: „Kämpfe gegen den Klimawandel, gegen Rechtsextremismus und gegen Rassismus sind nicht das gleiche, aber dennoch nicht voneinander zu trennen.“ Das müssen Sie uns erklären.

Die Folgen des menschengemachten Klimawandels sind letztlich ungleich verteilt: rassistisch, frauenfeindlich und sozialdarwinistisch. Diejenigen, die am wenigsten zur Erderhitzung beitragen haben – indigene Bevölkerungen, die Bevölkerung im globalen Süden, migrantische und ärmere Menschen – leiden am meisten darunter und können sich am wenigsten schützen.

Sie leben häufiger in Regionen, die schon jetzt von Extremwetter betroffen sind. Deswegen sollte das intersektional, also verstrickt, gedacht werden:

Klimaschutz ist auch antirassistisch und antiklassistisch. Und Antirassismus und soziale Gerechtigkeit muss Klimaschutz mitdenken.

Mal bewusst überspitzt gefragt: Heißt das, dass jeder, der ohne schlechtes Gewissen nach Mallorca fliegt, ein Rassist ist?

Natürlich nicht. Es geht darum zu verstehen, dass wir in über Jahrhunderte gewachsenen Strukturen der Ungleichheit leben, die durch Rassismus gerechtfertigt und durch die Klimakrise verschärft werden.

Diese Strukturen haben wir uns nicht ausgesucht, aber unsere Verantwortung ist, sie zu ändern.

Die AfD bekämpft nicht nur den Klimaschutz, sie stellt auch die Existenz des Menschen gemachten Klimawandels in Frage. Inwieweit verfängt das?

Die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt, dass die harte Leugnung des menschengemachten Klimawandels kaum anschlussfähig ist.

Aber es finden sich viele Rechtfertigungen dafür, nicht zu tun, was nötig ist. Dazu gehört das Hinterfragen von Privilegien, des Kapitalismus und von strukturellem Rassismus.

Für Viele ist die Vorstellung einer anderen Gesellschaft und Wirtschaft, die nicht auf einem ausbeuterischen Wachstumsprinzip basiert, unmöglich.

Zwar zeigen Studien, dass ein ökologischer Umbau möglich wäre, im politischen Alltag ist aber immer etwas anderes Wichtiger. Das macht es so andockfähig, immer Rechtfertigungen für das große „Weiter so“ zu suchen.

Momentan, schreiben Sie, dominieren in Deutschland diejenigen Rechten wie die AfD, die den menschengemachten Klimawandel leugnen. Sie glauben aber, dass eine andere Spielart an Einfluss gewinnen könnte: der Ökofaschismus. Was ist darunter zu verstehen?

Hier wird Ökologie zu einem Alibi rassistischer und faschistischer Politik. Der Klimawandel wird verbal anerkannt, aber an die Stelle gerechter, demokratischer Lösungen tritt die gewaltsame Unterwerfung der anderen – bis zum Genozid.

Nach dem Motto: Nicht Geschichte und Industrie des globalen Nordens, sondern die vermeintliche Überbevölkerung im globalen Süden seien verantwortlich.

Daher müsste die nicht-weiße Bevölkerung reduziert werden. So hat es auch der Attentäter von Christchurch beschrieben.

Schuld am Klimawandel seien die Muslime, die man vernichten müsse. Bürgerliche, politische und wirtschaftliche Eliten gehen aus Angst vor Gerechtigkeit, die den Verlust von Macht und Geld bedeuten kann, Bündnisse mit der äußersten Rechten ein.

Der Verteidigung des Kapitalismus wird unter ökologischen Vorwänden Stück für Stück die Demokratie geopfert.

