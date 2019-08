Ein türkischer Militärkonvoi ist in der nordsyrischen Provinz Idlib aus der Luft angegriffen worden. Das bestätigte das Militär in einer vom Verteidigungsministerium in Ankara veröffentlichten Stellungnahme am Montagnachmittag.

Zuvor hatte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, Luftangriffe der syrischen und russischen Armee hätten im Süden der Provinz einen türkischen Konvoi gestoppt und einen von der Türkei unterstützten Rebellen getötet. Dem türkischen Militär zufolge sollen allerdings drei Zivilisten getötet und zwölf verletzt worden sein.

Die Türkei kritisierte den Angriff scharf: „Wir verurteilen diesen Angriff nachdrücklich, der den Vereinbarungen sowie der Zusammenarbeit und dem Dialog mit Russland zuwiderläuft“, hieß es. Man habe Russland zuvor über den Konvoi unterrichtet. Er habe unter anderem „Nachschubrouten offenhalten und die Sicherheit unseres Beobachtungspostens“ sicherstellen“ sollen.

War die Munition für islamistische Rebellen gedacht?

Mögliche Hintergründe für den Angriff lieferte ein Bericht der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana über den Konvoi. Darin hieß es, mit Munition beladene türkische Fahrzeuge hätten die Grenze zu Syrien überquert, um Terroristen in der umkämpften Rebellenhochburg Idlib zu unterstützen.

Russland, die Türkei und der Iran fungieren in Syrien als Garantiemächte, unterstützen aber unterschiedliche Seiten in dem Konflikt. Während Russland und der Iran aufseiten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad stehen, unterstützt die Türkei Rebellen und will vor allem den Einfluss der Kurden im Norden Syriens an der Grenze zur Türkei eindämmen.

Die Provinz Idlib ist die letzte Region, die noch größtenteils unter Kontrolle von arabischen Aufständischen gegen die syrische Führung ist. Zudem wird ein großes Gebiet mit Unterstützung der USA von Kurden beherrscht. Die Türkei unterhält in der Region zwölf sogenannte Beobachtungsposten. Russland und die Türkei hatten sich um Idlib auf eine Deeskalationszone und eine Pufferzone für die Region geeinigt. Machthaber Baschar al-Assad begann Ende April jedoch mit Angriffen auf die Aufständischen im Gebiet. (dpa)