Zehntausende bei Trauerzug für Soleimani

Zehntausende Iraner haben an einem Trauerzug für den bei einem US-Raketenangriff getöteten iranischen General Ghassem Soleimani teilgenommen. Die Leiche Soleimanis wurde am Sonntag aus dem benachbarten Irak nach Ahwas im Südwestiran transportiert. Die Zeremonie wurde auf fast allen iranischen Fernsehkanälen live übertragen.

Der Trauerzug in Ahwas ist eine von mehreren Zeremonien, die der Iran für den getöteten Kommandeur der iranischen Al-Quds-Einheit geplant hat. Weitere Trauerzeremonien sind in zwei Mausoleen in Maschad und Ghom sowie in der Hauptstadt Teheran geplant. An der Zeremonie in Teheran am Sonntagabend wird auch die iranische Führung teilnehmen. Die Beisetzung selbst findet am Dienstag in Soleimanis Geburtsort Kerman im Südostiran statt

Im Iran war der 62-Jährige sehr beliebt, besonders weil er als Leiter der im Ausland aktiven Al-Quds-Brigaden mit dafür gesorgt hat, dass die Terrormiliz IS vom Nachbarland Irak nicht in den Iran eindringen konnte. In den iranischen Medien wird er sogar als „General der Herzen“ bezeichnet. Der Iran hat den USA für die Tötung Soleimanis mit Vergeltung gedroht. „Diese Vergeltung wird den Amerikanern richtig wehtun“, sagte Hussein Salami, der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden. (dpa)