Tagesspiegel Plus Viel Streit, wenig Reform : So wenig ändert Faesers Gesetz an der Zahl der Abschiebungen

Der CDU reicht das Abschiebeprogramm der Innenministerin nicht aus, da es voraussichtlich nicht zu mehr Abschiebungen führen wird. Eine radikale CDU-Idee stößt trotzdem auf Kritik.