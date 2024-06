Fast 50 Prozent in 2030 Warum die Sozialabgaben explodieren

Keine Steuererhöhungen – an diesem Versprechen hält Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner trotz Notlage beim Haushalt fest. Ohne zusätzliche Belastungen kommt die Ampelkoalition allerdings nicht aus. Die Sozialabgaben für Beschäftigte und Arbeitgeber steigen schneller denn je. Das ist das Ergebnis einer Projektion des Berliner IGES-Instituts im Auftrag der Krankenkasse DAK.

Zur Bundestagswahl im Herbst 2025 werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer demnach bereits 41,8 Prozent Abgaben auf den Bruttolohn für die Sozialversicherung zahlen – ein Zuwachs von 1,76 Prozentpunkten gegenüber dem Beginn der Legislatur. Dabei hatte die Große Koalition noch versprochen, dass die Schwelle von 40 Prozent nicht überschritten wird.

Diese Deckelung sei derzeit nicht realistisch, sagte DAK-Vorstandschef Andreas Storm. „Wir müssen vielmehr verhindern, dass die Gesamtbelastung in den nächsten zehn Jahren in Richtung 50 Prozent klettert und so Versicherte und Arbeitgeber überfordert.“

48,6 Prozent könnten die Sozialbeiträge im Jahr 2030 laut DAK-Projektion betragen.

Der ehemalige Sozialminister des Saarlands warnt die Bundesregierung bereits seit 2022 vor einem drohenden Beitrags-Tsunami, vor allem als Folge der Gesundheits- und Pflegepolitik. Bisher vergeblich. Steuert die Politik nicht gegen, müssten Beschäftigte und Arbeitgeber 2030, so die wahrscheinlichste Variante, bereits 48,6 Prozent des Bruttolohns für die Sozialversicherung bezahlen.

Stabiles Rentenniveau trotz Überalterung

Für den Anstieg ist unter anderem die geplante Rentenreform von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verantwortlich. Danach soll das Nettorentenniveau trotz demografischen Wandels nicht unter 48 Prozent sinken. Die dadurch ausgelösten Mehrkosten und der Beschäftigungsrückgang werden den Rentenbeitrag von aktuell 18,6 Prozent ab 2028 bis 2035 auf 22,3 Prozent erhöhen.

Hauptkostentreiber ist schon jetzt die gesetzliche Krankenversicherung. Ihre Beiträge werden laut der Projektion bis zur Bundestagswahl im Herbst 2025 auf durchschnittlich 16,9 Prozent ansteigen. „Mit einer Steigerung um einen vollen Beitragspunkt innerhalb von vier Jahren ist das der historisch höchste Beitragsanstieg in der GKV in einer Wahlperiode“, kritisiert Storm.

Auch bei der Pflegeversicherung erwarten die IGES-Experten einen weiteren Anstieg auf 3,6 Prozent. Die Entwicklung droht sich fortzusetzen.

Beitragsgeld für Krankenhausreform

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will viele Strukturreformen für eine bessere medizinische Versorgung von den Beitragszahlern finanzieren lassen. Sie sollen etwa den für seine Krankenhausreform nötigen Umbau von Kliniken mit 25 Milliarden Euro unterstützten. Dabei sind die Krankenhäuser eigentlich alleinige Aufgabe der Länder.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) setzt für seine Strukturreformen auf das Geld der Beitragszahler. © imago/photothek/IMAGO/Thomas Trutschel

Der Gesundheitsminister will zudem den Honorardeckel für Hausärzte abschaffen. Sie bekommen künftig alle erbrachten Leistungen vergütet. Bisher konnten sie Behandlungen nur bis zu einer bestimmten Budgetobergrenze abrechnen. All das führt zu höheren Kosten für die Krankenkassen.

Auch bei der Pflegeversicherung treibt der Gesetzgeber die Beiträge hoch. Auf der Ausgabenseite schlagen Leistungsverbesserungen zu Buche, insbesondere die Begrenzung der pflegebedingten Eigenanteile seit 2022. Auf der Einnahmeseite fehlt bis 2027 der Bundeszuschuss von einer Milliarde Euro.

DAK-Chef Storm fordert einen zweistufigen Stabilitätspakt als Gegenrezept gegen den Beitrags-Tsunami. Auf der einen Seite müsse endlich die Unterfinanzierung der GKV beendet werden. Im Einzelnen bedeute das: kostendeckende Bundesfinanzierung der Ausgaben für Bürgergeldempfänger, die Dynamisierung des regulären Bundeszuschusses und keine neuen versicherungsfremden Belastungen – wie die Gelder für den Krankenhausumbau – mehr.

Bedeutender ist die zweite Stufe im von der DAK vorgeschlagenen Pakt. Demnach soll die Politik zu einer einnahmeorientierten Ausgabenpolitik zurückkehren. Gesundheitsausgaben dürften ab 2026 jährlich nur so stark steigen wie die beitragspflichtigen Entgelte der Versicherten.

Sicherstellen soll dies eine zukünftige Bundesregierung. Von der aktuellen erwartet Storm nur, dass sie auf weitere kostentreibende Maßnahmen wie Einschränkungen bei der Rechnungsprüfung im Krankenhaus oder vertrauliche Arzneimittelerstattungspreise verzichtet.