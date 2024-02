FDP-Veto gegen Lieferkettengesetz „Deutschlands engste Freunde in der EU verlieren das Vertrauen“

Etwa 500 Zuhörer sind am Donnerstag in den Leipziger Kupfersaal gekommen, um Christian Lindner zu hören. „Lieferkettengesetz jetzt! Lieferkettengesetz jetzt! Lieferkettengesetz jetzt!“ rufen einige von ihnen immer wieder.

Die Liberale Hochschulgruppe und die Friedrich-Naumann-Stiftung haben den Finanzminister eingeladen. Rund ein Dutzend junge Leute stören die Veranstaltung, präsentieren Sprechchöre, singen gegen die FDP und Lindner an. Ein Schlagwort, immer wieder: das Lieferkettengesetz. „Wir haben schon eins!“ ruft Lindner von der Bühne mit Blick auf das 2021 vom Bundestag verabschiedete deutsche Lieferkettengesetz: „Ein Blick ins Gesetzbuch erleichtert die Rechtskenntnis.“

Etwa 20 Minuten lang gelingt es den Klimaaktivisten, Lindners Veranstaltung zu unterbrechen. Gegen 15.45 Uhr tragen Polizeibeamte einige der Aktivisten aus dem Saal. Als er dann spricht, lässt Lindner keinen Zweifel an der Haltung seiner Partei zum Lieferkettengesetz. Das Vorhaben sei „äußerst bürokratisch“, „handwerklich schlecht gemacht“ und obendrein auch gar nicht im Interesse der Entwicklungsländer. Deshalb müsse das EU-Gesetzesentwurf nach der Europawahl „grundlegend überarbeitet werden“.

Trotz des heftigen Protestes, der Lindner in Leipzig entgegenschlägt, werden die Liberalen auf EU-Ebene ihren Willen im Streit um das Lieferkettengesetz bekommen. Deutschland will sich an diesem Freitag bei einer Abstimmung über das Gesetz in Brüssel enthalten. Damit könnte das ganze Vorhaben, ganz im Sinne der FDP, auf EU-Ebene gestoppt werden.

Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns durch bürokratische Regulierungen zu fesseln. Marco Buschmann (FDP), Bundesjustizminister

Mit der geplanten EU-Lieferkettenrichtlinie sollen große Unternehmen vor europäischen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn es in ihren Produktions- und Lieferketten zu Kinder- oder Zwangsarbeit kommt. Im Dezember hatten sich EU-Kommission, Europaparlament und Mitgliedstaaten auf einen Kompromiss für das EU-Gesetz geeinigt. Die finale Abstimmung in Brüssel schien zu diesem Zeitpunkt nur noch eine Formsache – bis die FDP Einspruch erhob.

Welche Gründe die Liberalen zu ihrem Veto bewogen, hat Justizminister Marco Buschmann (FDP) in einem Brief an seine EU-Amtskollegen deutlich gemacht. „Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns durch bürokratische Regulierungen zu fesseln, denn das würde niemandem helfen“, schrieb Buschmann.

Der Justizminister kritisierte unter anderem, dass das EU-Lieferkettengesetz derart weit gefasst sei, dass auch der Bausektor betroffen sein. Die Anforderungen der geplanten Richtlinie könnten eine „indirekte Bedrohung“ für das Überleben insbesondere kleinerer und mittlerer Unternehmen aus der Branche bedeuten, warnte Buschmann.

Auch die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, legte im koalitionsinternen Streit um die EU-Richtlinie nach. Die Vereinbarung zwischen den EU-Institutionen vom Dezember sei „nicht in Stein gemeißelt“, sagte sie dem Tagesspiegel. „Der bisherige Entwurf ist ein praxisfernes Bürokratiemonster“, fügte sie hinzu.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sieht in dem EU-Gesetz eine „indirekte Bedrohung“ für die Baubranche. © dpa/Kay Nietfeld

Bereits im Koalitionsvertrag sei festgehalten worden, „dass es ein Lieferketten-Gesetz mit uns nur ohne zusätzliche, unangemessene Belastung für kleine und mittlere Unternehmen gibt“, sagte Strack-Zimmermann weiter. Das sei aber angesichts des vorliegenden Kompromisses „überhaupt nicht der Fall“, der Mehraufwand an Bürokratie sei für kleinere und mittlere Unternehmen „nicht zu stemmen“.

Die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, warnt vor einer unangemessenen Belastung für kleinere und mittlere Unternehmen. © dpa/Michael Kappeler

Auch den Vorwurf, dass die Liberalen quasi auf den letzten Metern ein europäisches Gesetzgebungsprojekt zu kippen drohten, ließ Strack-Zimmermann nicht gelten. Bereits im laufenden Verfahren habe die FDP „auf europäischer Ebene mehrfach darauf hingewiesen“, dass auch den Menschenrechten mit dem Entwurf nicht geholfen sei.

SPD und Grüne sind für das EU-Lieferkettengesetz, die FDP dagegen – in dieser Konstellation ist eine Enthaltung Deutschlands auf EU-Ebene vorgesehen. Wie die Abstimmung über das Lieferkettengesetz unter den Vertretern der 27 EU-Staaten verläuft und ob sie überhaupt zustande kommt, war am Donnerstag offen. Vier oder fünf Mitgliedstaaten – darunter Deutschland – würden sich enthalten oder gegen das Gesetz stimmen, hieß es in Brüssel.

Es ist nicht das erste Mal, dass diese Koalition in letzter Minute eine Kehrtwende vollzieht. Ein EU-Diplomat

Das Stimmverhalten Deutschlands hat aufgrund der Bevölkerungsgröße bei EU-Abstimmungen ein besonderes Gewicht. Allerdings sind Enthaltungen oder Gegenstimmen aus mehreren EU-Ländern nötig, um ein Projekt wie das Lieferkettengesetz zu blockieren. Als entscheidend galt daher das Abstimmungsverhalten Italiens, das am Donnerstag zunächst offen blieb. Denkbar war schließlich auch die Möglichkeit, dass der belgische EU-Vorsitz die finale Abstimmung über das Gesetz verschiebt.

Schon vor einem Jahr knappen Jahr hatte ein europapolitischer Schwenk der Liberalen in Brüssel hohe Wellen geschlagen. Seinerzeit hatte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) auch über 2035 hinaus eine Zulassung von Verbrennermotoren gefordert, sofern sie mit neuen synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) betrieben werden. Dabei war das Verbrenner-Aus ab dem Jahr 2035 in Brüssel schon mehr oder weniger eine beschlossene Sache gewesen.

„Es ist nicht das erste Mal, dass diese Koalition in letzter Minute eine Kehrtwende vollzieht“, hieß es in EU-Diplomatenkreisen. Das erste Mal, beim Streit um das Verbrenner-Aus, habe es sich um eine Anomalie gehandelt, aber inzwischen müsse man von einem Muster sprechen. „Deutschlands engste Freunde in der EU verlieren das Vertrauen in einen zuverlässigen Partner“, hieß es weiter.