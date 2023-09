Freie Wähler legen nach Flugblatt-Affäre zu CSU von Söder fällt unter historisch schlechtes Wahlergebnis von 2018

Die Flugblatt-Affäre um den Chef der Freien Wähler (FW), Hubert Aiwanger, hatte im bayerischen Wahlkampf enorm viel Wirbel ausgelöst. Nun zeigt eine weitere Umfrage, dass dies Aiwanger und seiner Partei nicht geschadet hat. Die FW kommen auch im ZDF-Politbarometer auf 16 Prozent – einen Monat vor der Landtagswahl ein Rekordwert. Bei der Wahl 2018 kamen die FW auf 11,6 Prozent.

Der Koalitionspartner CSU muss dagegen vor der Wahl am 8. Oktober mit nur 36 Prozent den niedrigsten Umfragewert seit mehr als eineinhalb Jahren hinnehmen und liegt sogar unter ihrem historisch schlechten Wahlergebnis der Landtagswahl 2018.

Damals hatte die CSU 37,2 Prozent der Stimmen geholt, ihr schlechtestes Ergebnis seit fast 70 Jahren in Bayern. Auch eine aktuelle Civey-Erhebung sah die CSU unter Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder bei 36 Prozent.

48 Prozent wollen weiter Regierung von CSU und Freien Wählern

Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, lägen die FW nach der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das Politbarometer gleichauf mit den Grünen auf Platz zwei hinter der CSU. Dahinter folgen die AfD mit zwölf und die SPD mit neun Prozent.

Die FDP liegt in dieser Umfrage bei vier Prozent, muss also um den Wiedereinzug in den Landtag zittern. 43 Prozent der Wählerinnen und Wähler sind allerdings noch unentschlossen, wem sie ihre Stimme geben wollen.

Auch zwei weitere Umfragen hatten die Freien Wähler zuletzt bei 15 beziehungsweise 16 Prozent gesehen, jeweils mit einem Plus von vier Punkten im Vergleich zu vorangegangenen Umfragen der jeweiligen Institute. Ein ZDF-Politbarometer zu Bayern gab es in der jüngeren Vergangenheit dagegen nicht.

Bei der Frage nach dem bevorzugten Ministerpräsidenten liegt Söder mit 54 Prozent deutlich vorn, für den Grünen-Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann sind lediglich 19 Prozent.

Für 48 Prozent der Befragten wäre eine Fortsetzung der Koalition aus CSU und Freien Wählern gut, die von beiden Parteien angestrebt wird. Ein ebenfalls rechnerisch mögliches Bündnis von CSU und Grünen fänden 32 Prozent der Befragten gut, aber 58 Prozent schlecht. Söder schloss Schwarz-Grün wiederholt kategorisch aus.

Auch in Hessen wird am 8. Oktober gewählt. Dort liegt die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein dem Politbarometer zufolge in weiter deutlich vor der SPD und den Grünen.

CDU mit Ministerpräsident Rhein bei 30 Prozent

Die Christdemokraten kommen demnach auf 30 Prozent. Dahinter folgen die SPD mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser und die Grünen mit Landeswirtschaftsminister Tarek Al-Wazir als Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt mit jeweils 19 Prozent.



Die AfD wird bei 16 Prozent gesehen. Die FDP könnte mit sechs Prozent erneut den Sprung in den Landtag schaffen, während der Linken mit drei Prozent ein Scheitern an der Fünfprozenthürde droht.

Die derzeit regierende schwarz-grüne Koalition hätte mit diesen Werten weiterhin eine Mehrheit. Möglich wäre aber auch eine große Koalition aus CDU und SPD. Für eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP würde es knapp nicht reichen.

Bei der Landtagswahl 2018 erreichte die CDU unter dem damaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier 27 Prozent. Grüne und SPD kamen damals jeweils auf 19,8 Prozent. Die AfD holte 13,1 Prozent, die FDP erreichte 7,5 Prozent, und die Linke landete bei 6,3 Prozent.



Unter den drei Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt liegt Amtsinhaber Rhein in der Wählergunst laut ZDF-Umfrage weit vor seinen Konkurrenten von SPD und Grünen. 42 Prozent der Befragten würden sich Rhein als Regierungschef wünschen. Al-Wazir kommt auf 31 Prozent, Faeser auf 26 Prozent. (lem)