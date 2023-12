„Früher war mehr Lametta!“ Kühnert veralbert Merz für Leitkultur-Spruch

Kurz vor Weihnachten geht es auch in den Parteizentralen allmählich besinnlich zu: CDU-Parteichef Friedrich erzählt also in diesen Tagen: „Wenn wir von Leitkultur sprechen, von unserer Art zu leben, dann gehört für mich dazu, vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum zu kaufen.“ Bei den 29 Millionen jährlich in Deutschland verkauften Tannen und Fichten fällt Widerspruch dazu sicherlich schwer.