Gasversorgung in Deutschland Habeck blickt „etwas weniger bang“ auf den nächsten Winter

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck blickt bei der Energieversorgung zuversichtlich auf den kommenden Winter.

Der Grünen-Politiker sagte am Montag zum Abschluss der Kabinettsklausur in Meseberg, der Füllstand der Gasspeicher sei deutlich höher als zu Beginn des letzten Jahres. Der Winter werde „gut in der 60er-Mitte“ abgeschlossen werden.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur vom Montag liegt der Speicherstand in Deutschland derzeit bei 67,7 Prozent.

Habeck sagte, es sollte möglich sein, die Speicher über den Sommer zu füllen, ohne dass es solche Preissprünge wie im vergangenen Jahr gebe.

Der Minister verwies auf gesunkene Großhandelspreise sowie den Bau von Terminals zur Anlandung von Flüssigerdgas in Deutschland. Man könne dem nächsten Winter „etwas weniger bang“ entgegensehen als dem letzten Winter. (dpa)

