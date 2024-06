Gegen Haushaltskürzungen im Sozialbereich Zustimmung für SPD-Mitgliederbegehren wächst

Die drei mitgliederstärksten Arbeitsgemeinschaften in der SPD unterstützen jetzt das Mitgliederbegehren der Parteilinken zum Haushalt. Nach den Jusos, also dem Parteinachwuchs, und der Seniorenvertretung AG60+ beschlossen am Freitag auch die sozialdemokratische Frauen (AsF) eine Zustimmung. Das erfuhr der Tagesspiegel am Samstag aus Parteikreisen.