Generalbundesanwaltschaft Drei Festnahmen in Frankfurt wegen Arbeit für ausländischen Geheimdienst

In Frankfurt am Main sind drei Männer festgenommen worden, die für einen ausländischen Geheimdienst in Deutschland Informationen gesammelt haben sollen. Sie kundschafteten ein Café aus, in dem sich ihre Zielperson - ein Mensch aus der Ukraine - aufhalten sollte, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Freitag mitteilte.

Die drei Beschuldigten, die aus Armenien, Russland und der Ukraine stammen, sitzen in Untersuchungshaft. (AFP) Mehr in Kürze.